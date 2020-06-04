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三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

信保基金核保紓困貸款 破3,000億

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

信保基金落實行政院紓困振興措施，不到兩個半月，信保基金就已「核保」貸款金額突破3千億元。

全球遭受嚴重特殊傳染性肺炎肆虐影響，信保基金配合政府各項紓困振興貸款措施提供信用保證，包括經濟部的防疫千億保、信保既有送保戶的大力普濟丸、中央銀行的小規保、交通部觀光局的振興觀光產業、民航局的航空產業、航港局的航運業者、勞動部的勞工紓困貸款、衛福部的醫療機構、教育部的教育事業等。

截至3日止，信保基金已協助逾11,000家受疫情影響企業辦理舊貸展延、續約金額逾1,000億元，紓緩還款壓力，減低疫情衝擊。另信保基金配合政府各項紓困及振興貸款提供優惠保證，已協助逾85,000家企業及超過80萬名勞工取得銀行低利貸款近3,200億元，蓄積抗疫實力。

此外，信保基金在去年就已推動「中小企業千億保專案」，將僅辦理稅籍登記者及小農、小漁納入保證對象，並開發「送保即時通」介接系統，以達送保即時不塞車。

今年辦理「小規保」紓困融資保證時，藉由「全國農業金庫」及「合作金庫銀行」與信保基金共同合作，讓全國農漁會信用部，以及信用合作社均可運用信保機制，由原本42家簽約金融機構，3,400餘個營業單位，瞬間擴增至將近5,000個營業據點，提供即時協助。

疫情 觀光

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