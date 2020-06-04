超前振興再加碼 遠東巨城購物中心年中慶開跑

搶攻後疫情新生活商機，遠東巨城購物中心營運長游欣宜今（4）日表示，巨城利用新冠肺炎疫情嚴峻期間，進行大規模改裝，引進獨家人氣櫃位陸續於4月底開幕，成功吸引民眾嘗鮮並帶動買氣大幅回溫，5月來客數及整體業績均交出年8%的好成績。今天開跑的年中慶，更是要搶先振興、祭出誠意十足的加碼優惠，就是要讓消費者快樂購物滿載而歸。

Big City遠東巨城購物中心迎接年中慶做足準備超前部署，推出超強品牌活動、獨家人氣快閃、最殺商品組搭配促銷再加碼。6月4日至6月10日指定樓面及專櫃單筆消費滿千送百，同期至7月1日全館消費滿1.5萬再加贈威秀電影票2張，滿足期待已久的影迷們。

廣受消費者喜愛的遠東巨城B1特色輕食區同慶加碼行列，6月4日至6月24日全館消費滿5,000即可兌換美味輕食週週滿額送，6月12日至6月21日登錄巨城APP還有吉祥物阿MALL購物金夾夾樂，購物抵用券、名店美食買一送一獎不完，6月25日至7月12日單筆滿額再加碼端午來店禮；6月30日前使用HAPPY GO Pay消費單筆滿千送點數、哈根達斯冰淇淋，滿萬再加贈購物金，回饋加碼大放送。

遠東巨城年中慶商品優惠超給力，全館流行服飾7折起，6月5日至6月11日還有UNIQLO、GU首次聯合感謝祭，精選商品最低149元起，限時滿額再贈獨家好禮。集雅舍各式節能家電指定商品獨家滿萬送千再享驚喜價，小米快閃店超人氣智慧家庭系列持續祭出最底直購價。呵護換季肌膚保養各家品牌毫不手軟，角質調理、清潔保濕、修護舒膚等商品組合下殺2.7折起。

4F美食街亞洲各國口味料理推出指定套餐組最低6.4折起，7主題餐廳強打經濟2至3人套餐、部分商品還享外帶加贈禮，搭配Uber Eats巨城美食外送服務，超過1,000項美食餐點選擇，在家也能輕鬆享受熱騰騰的美味佳餚。

疫情緩和後精彩活動陸續解封，遠東巨城「第三屆Big City街頭藝術嘉年華」即日起至6/24開放網路報名海選，總獎金高達32萬元，歡迎音樂才子及雜耍高手來挑戰。每週末還有享譽國內外的各式音樂、雜技街頭藝人表演與體驗課程，以及巨城吉祥物阿Mall透過有趣的挑戰遊戲，陪伴大小朋友度過歡樂親子時光。