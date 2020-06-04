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超前振興再加碼 遠東巨城購物中心年中慶開跑

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
遠東巨城購物中心的特色輕食同慶加碼，6月11日至6月17日全館消費滿額，加贈踢鐵板韓式吐司組合。業者／提供
遠東巨城購物中心的特色輕食同慶加碼，6月11日至6月17日全館消費滿額，加贈踢鐵板韓式吐司組合。業者／提供

搶攻後疫情新生活商機，遠東巨城購物中心營運長游欣宜今（4）日表示，巨城利用新冠肺炎疫情嚴峻期間，進行大規模改裝，引進獨家人氣櫃位陸續於4月底開幕，成功吸引民眾嘗鮮並帶動買氣大幅回溫，5月來客數及整體業績均交出年8%的好成績。今天開跑的年中慶，更是要搶先振興、祭出誠意十足的加碼優惠，就是要讓消費者快樂購物滿載而歸。

Big City遠東巨城購物中心迎接年中慶做足準備超前部署，推出超強品牌活動、獨家人氣快閃、最殺商品組搭配促銷再加碼。6月4日至6月10日指定樓面及專櫃單筆消費滿千送百，同期至7月1日全館消費滿1.5萬再加贈威秀電影票2張，滿足期待已久的影迷們。

廣受消費者喜愛的遠東巨城B1特色輕食區同慶加碼行列，6月4日至6月24日全館消費滿5,000即可兌換美味輕食週週滿額送，6月12日至6月21日登錄巨城APP還有吉祥物阿MALL購物金夾夾樂，購物抵用券、名店美食買一送一獎不完，6月25日至7月12日單筆滿額再加碼端午來店禮；6月30日前使用HAPPY GO Pay消費單筆滿千送點數、哈根達斯冰淇淋，滿萬再加贈購物金，回饋加碼大放送。

遠東巨城年中慶商品優惠超給力，全館流行服飾7折起，6月5日至6月11日還有UNIQLO、GU首次聯合感謝祭，精選商品最低149元起，限時滿額再贈獨家好禮。集雅舍各式節能家電指定商品獨家滿萬送千再享驚喜價，小米快閃店超人氣智慧家庭系列持續祭出最底直購價。呵護換季肌膚保養各家品牌毫不手軟，角質調理、清潔保濕、修護舒膚等商品組合下殺2.7折起。

4F美食街亞洲各國口味料理推出指定套餐組最低6.4折起，7主題餐廳強打經濟2至3人套餐、部分商品還享外帶加贈禮，搭配Uber Eats巨城美食外送服務，超過1,000項美食餐點選擇，在家也能輕鬆享受熱騰騰的美味佳餚。

疫情緩和後精彩活動陸續解封，遠東巨城「第三屆Big City街頭藝術嘉年華」即日起至6/24開放網路報名海選，總獎金高達32萬元，歡迎音樂才子及雜耍高手來挑戰。每週末還有享譽國內外的各式音樂、雜技街頭藝人表演與體驗課程，以及巨城吉祥物阿Mall透過有趣的挑戰遊戲，陪伴大小朋友度過歡樂親子時光。

遠東巨城購物中心持續推陳出新，桃竹苗獨家甫開幕的「星野肉肉鍋」、全台獨家泰式麻辣鍋「辛麻泰」持續排隊熱潮，緊接著6月10日開幕來自日本大阪的「壽司郎」以及全台獨家的「姜滿堂」韓式燒肉也蓄勢待發即將登場，5F更將擴大營業面積延伸至創藝大樓更多餐飲輕食與婦嬰品牌全新登場，搭配精選熱門商品的「Big City線上商城」，線上線下完美結合，讓消費者不受場域與時間限制隨時享受最優質的購物樂趣。

黃亞細肉骨茶推出超值組合餐，原價625元，振興價只要398元。業者／提供
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巨城購物中心利用疫情嚴峻期間，進行大規模改裝，成功吸引民眾嘗鮮並帶動買氣大幅回溫，5月來客及整體業績年增8%。業者／提供
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新竹獨家京都勝牛推出振興優惠，凡外帶外送餐點額外贈送150元貴賓抵用券。業者／提供
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年中慶 疫情

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