秀泰搶先業界 推「看電影 口罩免費送」好康

疫情趨緩，防疫措施即將擴大解禁，秀泰影城宣布，將從明(5)日起一連三天，推出「來秀泰看電影．口罩免費送」的好康三連發優惠活動，強調免排隊、輕鬆換。

全台擁有14家影城與5家商場的秀泰集團，超前為消費者貼心部署好康不間斷的娛樂購物計畫，就是要讓消費者在這個週末，就能安心的逛街購物看電影。

好康第一重：業界搶先推出看電影就送口罩，一張電影票免費兌換一片，兩張電影票兌換兩片，以此類推；每天數量有限，換完為止。

秀泰表示，集團向來堅持提供給消費者最優質、安全的觀影環境，防疫期間原本就有贈送口罩給消費者的想法，因先前管制，無法實行。6月1日得知口罩解禁訊息，就開始採購，為的是讓影迷可以安心享受久違的美好電影時光。

好康第二重，全台影城獨家的看電影買一送一活動，6月7日起限時一週，憑秀泰聯名卡現場購票，買一送一，強調是史上最殺的看電影優惠。

不只看電影有好康，秀泰影城也號召旗下的5家秀泰生活商場共同響應。

這三天來秀泰生活商場不論是吃飯或購物，只要當日單筆消費滿300元，就可以憑發票免費兌換口罩，滿60元可以兌換兩片，最高上限一人可兌換50片。

秀泰強調，消費者想要多買口罩備用，不用苦苦守在電腦前搶購，或頂著30度高溫排隊，這個週末可以來秀泰吃飯逛街輕鬆換。