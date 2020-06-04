老豪宅「一品大廈」傳法拍戶 原因竟是家族財產紛爭

台北市大安區知名老豪宅「一品大廈」，近日卻傳出7樓戶遭到法拍，根據司法院法拍屋公告，這次遭到法拍的戶別，一拍底價為1.18億元，預計7月17日執行拍賣。不過，該案不拆車位每坪底價逾110萬元，除了超過近期交易行情外，經查這筆法拍應為家族財產爭議，可能在執行拍賣前就會撤銷拍賣。

根據公告內容指出，「一品大廈」遭法拍的7樓戶，面積達96.95坪，一拍底價落在1.18億元，每坪單價超過100萬元，債務人為厚生玻璃董事長徐正青，但因未給付墊款遭到查封，而聲請執行法拍的債權人則是姊姊徐美榮，推測為家族財產爭議，而非單純的法拍案例。

此外，根據地籍資料發現，該法拍該戶從2008年起便不斷出現查封、假扣押與塗銷等登記事項，並非第一次落到法拍市場，因此業界人士皆推測在拍賣執行前，債務人應會出面解決給付代墊款問題，並撤銷該筆法拍案。

不過，若按照一拍價格來看，寬頻房訊發言人徐華辰分析，一品大廈最近一次交易，是去年7月由湯臣集團董座徐楓買下的13、14樓共2戶，當時每坪單價約96萬元，因此這次遭查封的一拍價格，平均單價已高於市價行情，如果落入二拍才有望吸引投資人進場。

一品大廈住戶非富即貴，除了徐楓之外，其他住戶還包括國民黨榮譽主席連戰、國泰集團蔡辰男、藝人庾澄慶等。而年屆41年屋齡的一品大廈，因座落位置處台北市精華地段具未來開發效益外，也因老豪宅公設比較低，實際坪數大，舉凡釋出都能吸引高資產族進場購置。