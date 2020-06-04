受企業矚目 2020晨禎盃羽球公開賽開始受理報名

由晨禎營造主辦、今年邁入第三年的「2020晨禎盃羽球公開賽」，訂8月29日開打，並從6月10日起受理報名；晨禎營造總經理王水樹表示，今年仍會以各參賽單位的名義，將賽事報名費全額捐助給十方啟能中心。

即將展開的「2020晨禎盃羽球公開賽」，為體育署運動年曆認證賽事，今年首度使用英文賽事名稱「TrueDreams Open」，期待每位選手都能築夢成真，挑戰自己的理想佳績。

這項賽事定位為企業(機關)團體賽事，須以正式員工組隊參賽，在球友間話題十足，吸引全國各地的單位報名。

王水樹說，去年賽事共吸引48隊報名參賽，最後由奇美隊、漢翔隊分別拿下冠、亞軍；今年參賽隊伍上限拉高至64隊，並有SNUG科技健康襪等企業共同贊助活動。

中華羽球協會副秘書長林怡男表示，透過企業團體賽，讓民眾拿起球拍親身參與羽球賽事，而不再只是從戴姿穎、周天成這些頂尖選手的新聞中接觸羽球，一定能大幅提升羽球風氣和實力，期待有更多企業支持台灣的羽球運動。

原定舉行愛心園遊會的台中十方啟能中心，不敵疫情取消活動，將於6月30日前辦理園遊券退款，嚴重衝擊公益募款，也使這個長期致力早期療育和多重障礙者的公益團體，比平時更需要各界關注與捐贈。

76年成立的十方啟能中心，長期推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練，目前照顧80多名心智障礙者。執行長魏振豐說，今年捐款收入預估減少30%以上，個案對象的家庭經濟狀況也都受到衝擊，中心的營運備感辛苦。

王水樹表示，晨禎營造推動「讀書、運動、作公益」的企業文化，不僅獲得體育署運動企業認證的肯定，也希望各界企業一起來推動員工運動。

SNUG科技健康襪副總經理邱莉文也說，晨禎盃羽球賽只是起一個拋磚引玉的效果，希望能形成善的循環。

2020晨禎盃報名日期從6月10日起至7月10日止，報名上限64隊，報名費將全數捐贈十方啟能中心，每隊只要2,000元就能運動做公益，歡迎各界組隊報名，網址為www.truedreamsopen.com，一起羽愛同行。

優勝隊伍總獎金6.6萬元外，賽事延續第二屆特色，設置晉級獎，如果止步複賽、16強、8強，主辦單位也會致贈獎項，鼓勵參賽隊伍都能全力以赴、享受築夢成真的過程。