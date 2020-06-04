看好台灣電動車趨勢 華城電機打造EValue充電站品牌

國內電力設備大廠華城電機（1519）看好台灣電動車產業趨勢，除了是首家成功打入電動車充電設備供應鏈的重電廠家，更積極從充電設備製造商再拓展為充電網路營運商，預計今年年底前於全台建置5座快充站及擴點150座充電站。

華城電機並且是首家與台灣賓士合作，提供賓士電動車快速充電的合作夥伴，也將提供保時捷電動車的充電需求。由於歐系車廠使用的充電為同樣系統，未來將可供應全台灣電動車充電，為台灣建構更完善的電動車充電網絡，2025年實現電動車環島不缺電。

華城旗下為跨足充電站營運市場打造的EValue充電站品牌，耗資千萬於台北市內湖區建置首座電動汽車充電停車場，6月起開放所有電動車免費停車充電，並將於7月1日正式營運。

根據監理單位及各大車廠統計，5月份台灣汽車領牌數約33,528 輛，受新冠肺炎疫情影響，相比去年同期出現11.4%的衰退幅度；然而電動車卻在逆勢中成長，今年1至5月，台灣電動汽車掛牌總數達2,017輛，已超過2019年全年電動車掛牌數的一半。除了Tesla與BMW外，Benz、Porsche及Volvo等車廠也紛紛推出電動車款，宣告台灣電動車市場正式起飛。

華城電機分析，電動車要能普及，首先仍須解決民眾對於駕駛電動車的里程焦慮，因此訂定發展「充電服務」的營運策略。

華城電機執行長許逸晟表示：「從設備開發生產、大小型充電站建置，到充電營運平台與站點管理，華城都能提供最完整的客製化服務，商業模式是全台唯一。身為電動車充電服務營運商，華城進一步推出任何廠牌電動車皆可充電的EValue充電站，協助提高台灣電動汽車充電樁的分布密度。」

目前除了在高速公路休息站或鄰近交流道建立快充站，於車主會長時間停留的場域則廣布交流充電樁，讓停車即充電變成一種習慣。車主在家充電後，搭配平時行駛路徑上廣布的充電站，即可填補電力不足可能造成的里程缺口。華城預計今年底前將於全台建置快充站5座，並拓點150座充電站，每年依計畫逐步提高，持續擴充台灣電動汽車充電服務的版圖，也串連北中南東電動車生活圈。

試營運期間開放所有電動車免費停車充電，正式營運後將以實際用電度數計費。

華城EValue充電旗艦站內全數16個車位皆有充電設備，包含1座DC直流充電樁及15座AC交流充電樁，是全台唯一採用17.6kW AC交流樁的充電站，相較一般停車場的7kW交流樁更省時。試營運期間電動車主可免費停車及充電，7月1日正式營運後，除停車費每小時30元外，將根據車主選擇的充電樁及用電度數計費，充多少電收多少錢，AC交流樁每度充電服務費6.5元，DC直流樁每度充電服務費為9.5元，賓士EQC車主則另享95折充電優惠。目前華城已在國內推出120kW的DC直流充電樁，未來將視車主需求與EValue旗艦站營運狀況，調整站內的交流、直流設備，讓充電服務不斷升級。