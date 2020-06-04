低利率逼出投資客 專家：建商開高價信心回來了

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5月分數來到33.2分，較4月（31.0）增加2.2分，分數連三個月上揚，對應燈號則轉為黃藍燈，不僅中止連五藍，更是今年來第一顆黃藍燈，意味新建案市況正逐漸好轉當中。風向球六大構成項目中，議價率、來人組數、成屋供給量等三項分數上揚，預售屋供給量、廣告量與成交組數等三項分數持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣房市持續穩健復甦，極低利環境更逼出越來越多的投資置產客，使5月新建案成交量維持在相對高點，預料將會推升建商推案與開高價的信心。

5月開賣的新建案推案量擴張至約6 百億元，案量達15億元以上的指標建案為台北市-信義「信松廣場」、中正「永陞林語堂」、士林「圓山帝寶」、新北市三重「好蒔光」、新莊「勝旺興」、「新泰陽」、「雅朵花園」與「新莊海悅花園」、林口「立軒天善」、土城「馥華城真」、桃園市-桃園「宜誠世界極」與「昭揚天滙」、平鎮「樸澍藏」、新竹縣竹北「坤山安境」與「惠宇謙和」等案。

至於新成屋的部份，5月新釋出的成屋戶數逾1,100戶，供給量為今年單月最高；其中，案量達15億元以上的指標建案為新北市-新店「璞御」、三重「輝樺新世界」、淡水「海上皇宮」等案。

由於疫情趨緩與市況穩定的緣故，5月推案潮湧現，連代銷業者的自建案也多了起來。包括海悅國際的「新莊海悅花園」、甲桂林廣告的「信松廣場」，以及甲山林「圓山帝寶」、「海上皇宮」等案，案量總計達290億元。其中，又以「海上皇宮」案量最大，達140億元，其次為「信松廣場」的70億元。「信松廣場」為甲桂林睽違十年後、重返台北市中心的自建代表案，市場反應熱烈。