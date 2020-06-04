鮮活果汁5月營收年減12.5% 6月有望逐步回神
鮮活果汁-KY（1256）今（4）日公告5月營收為83.19億元，年減12.5%。鮮活表示，隨著中國疫情防控措施放寬，加上五一長假，帶動線下及線上的餐飲消費需求，與去年同期相較，減少幅度亦已縮小。
鮮活表示，大陸疫情歷經解封，百業恢復營運，疫情防控措施逐漸放寬，並受惠五一長假，餐飲消費需求回溫，推升公司業績逐漸回溫，其中以果粒類產品的出貨成長表現較佳，由於公司深諳各手搖茶品牌業者期望產品與眾不同，秉持提供客戶客製化且少量多樣化選擇而得勝出。
展望後續，旺季效應將推升業績逐月成長，後疫情時代，在大陸餐飲消費需求持續正向下，鮮活今年累計前5月累計營收相較去年同期雖減少33.25％，惟年減幅度持續收斂，5月營收已來到去年同期的8成以上水準，預期公司單月合併營收可望隨著疫情趨緩與旺季來臨逐漸回溫。
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