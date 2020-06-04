宅經濟發酵！奇力新5月營收14.73億元 年成長7.7%
宅經濟發酵，推升奇力新集團（2456）在筆電、PC、伺服器與網通客戶的需求穩健，帶動電感、電阻出貨持續暢旺，反映到5月份營收為14.73億元，較去年同期成長7.7%。
奇力新5月營收、月減6.37%，年增7.7%，累計今年前5個月營收為66.67億元，較去年同期成長4.53%；奇力新指出，在電感產品營收方面，5月份宅經濟需求之筆電、PC、伺服器與網通客戶族群需求持續，大小尺寸Molding產品出貨依然緊張。
電阻產品營收部分，市場需求持穩，至於磁性材料產品營收，在車市復甦雖緩但已見曙光之下，出貨動能可望逐步增強。
展望未來需求，除宅經濟相關之產品外，隨著疫情逐步趨緩與各國陸續解封， 預計市場在5G設備終端及車用產品需求，將持續提升。
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