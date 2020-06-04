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迎國旅大爆發 商研院提旅館業四大轉型策略

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
HOME Hotel執行長王念秋分享提升旅館品牌競爭力關鍵，有效將品牌價值轉換成實質的獲利。 圖／商研院提供
HOME Hotel執行長王念秋分享提升旅館品牌競爭力關鍵，有效將品牌價值轉換成實質的獲利。 圖／商研院提供

迎接後疫情時代即將大爆發的國旅商機，交通部觀光局委託商研院辦理「旅館轉型創新經營媒合輔導計畫」，聚焦旅館業轉型創新四大主軸，包括「品牌化」、「科技化」、「特色化」、「客製化」，並設立計畫服務平台，提供「租賃媒合」、「資源媒合」及「創新經營」輔導，幫助業者尋找創新的支點及方向，助攻旅館轉型。

商研院表示，自4月起共辦理6場全台巡迴計畫說明會，交通部觀光局組長湯文琦組長指出，台灣的住宿市場呈現供過於求，持續轉型創新是維持競爭力的主要關鍵，危機也是轉機，政府積極協助有意轉型的業者，希望透過計畫輔導及資源媒合，幫助供需雙方找到彼此，提升業者競爭條件。

商研院表示，全台六場「旅館轉型創新經營媒合輔導計畫」說明會，共吸引超過200位有意投入的旅館業者及旅館相關供應鏈的企業組織參與，每場說明會均邀請旅館經營達人專題演講及專家學者與談，台北場特別邀請飛亞旅行社創辦人吳昭輝，也是現任台灣觀光策略發展協會理事長，分享「旅宿心體驗」。

吳昭輝指出，旅館的住宿服務，為目的地旅遊產品的重要元件，兩者之間存在緊密的合作關係，如何激發出創新商業模式，是這次主講的重點，旅館業者除了內部經營管理外，對於外部旅遊市場趨勢及消費者需求偏好的掌握度愈高，愈能因應市場變遷。

台中場主講人HOME Hotel王念秋執行長，分享自身對於品牌定位的核心精神，「品牌不是招牌」，塑造品牌不一定要花大錢，利用「消費心理學」思考旅客喜好，創造顧客的認同，同時滿足自身理念，有效將品牌價值轉換成實質的獲利。

桃園場靈知科技董事長林吉財及台南場敦謙國際智能酒店行銷總監蔡豪駿則不約而同地分享，科技導入有助大幅提升產業競爭力，業者可依據自身條件選擇科技化的深度，重點在於取代日常機械性的工作，有效釋放人力，投入有溫度的服務，提高顧客價值，創造企業獲利。

新北場則邀請到YouTuber Men's Game玩物誌的Allen，分享創新旅宿實務案例，Allen說，觀察消費者行為，通常先決定旅遊目的地再選擇合適的飯店，然而，旅館提供的不僅只有住宿功能，應強化自身的特色，降低對周邊景點的依賴，創造讓客人願意留在飯店體驗及消費的價值。

商研院進一步指出，如何迎接後疫情時代，做好準備掌握先機？則是現場旅館業者共同關注的議題，玩世如藝總經理毛賢寧評估產業現況及趨勢指出，國內旅遊勢必最先啟動，疫情漸趨和緩的國家，可望逐步開放雙向通航，如何迎接特定國家的觀光客，經營者可依據自身條件超前部署，國內民眾除了期待日常生活逐步恢復正軌外，渴望旅遊的心情早已迫不及待想出門走走，觀光旅遊業應把握V型反轉的態勢，做好準備，迎接後疫情時期第一波國內旅遊復甦浪潮。

商研院副院長張皇珍表示，疫情後，旅遊消費行為勢必改變，落實推行旅館6S運動（整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、素養(Shitsuke)及安全(Srcurity)），從內到外營造安全與安心的住宿環境，應是旅館首要訴求，另外品牌、美學及科技應用之導入，也是未來市場之趨勢。

張皇珍建議，旅館業者應思考如何維持靈活應變、未來短中長期的執行策略，最重要的是立即開展轉型創新的務實作法。

疫情 觀光

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