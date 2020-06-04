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三井LaLaport購物商城百億投資案取得建照 6月底動工

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中市政府宣布，三井LaLaport購物商城百億投資案取得建照，預計6月底動工。台中市政府提供
台中市政府宣布，三井LaLaport購物商城百億投資案取得建照，預計6月底動工。台中市政府提供

疫情時代全力拚經濟！台中市政府今(4)日宣布，日本三井不動產集團投資百億開發的LaLaport購物商城計畫，已正式取得建照，全案預計6月底動工，2022年秋天完工，屆時可望為舊城經濟再注入活水。

台灣三井不動產集團董事長下町一朗，日前率團拜會台中市長盧秀燕，共同宣布三井Outlet Park台中港二期、三井LaLaport購物商城兩座大型購物商城計畫正式落戶台中。

經發局說明，三井對於投資台中相當有信心，去年3月三井與台糖公司簽訂土地合約後，市府隨即為東區LaLaport投資案成立跨局處專案小組，在為期一年多的作業下，協力通過都市設計審議、交通影響評估、防火避難綜合檢討等多項行政程序。

如今三井順利取得建照，完成動工前所有準備，三井也肯定市府團隊的行政效率，未來開工後到完工前，專案小組仍將持續關注、適時提供協助。

經發局長張峰源表示，台中投資狀況在盧市長上任後十分活絡，包含民間投資累計4,430億元，累計台商回流38家共1,360億元，2019年促進民間參與投資84億元等，表現亮眼。

特別是去年，日商投資台中件數就有24件，投資總金額約達1億8,799萬元，相較於2018年成長超過一倍，且今年國際經濟受新冠肺炎影響甚鉅，三井仍持續加碼投資，顯見日商確實對台中投資環境信心十足。

張峰源也提到，三井台中港Outlet Park開幕近兩年來，業績超乎預期，也是三井集團看好台中消費市場及經濟發展潛能，加速投資腳步的原因。

經統計，三井LaLaport購物商城、三井台中港OUTLET PARK二期兩大投資案，總投資額高達150億元，是今年非製造業最大外商投資案，未來可為台中帶來超過3,500個就業機會，更可持續活絡舊城東區及海線地區商業機能。

經發局強調，後疫情時代，拚經濟是各地方政府現階段最重要的目標，台中產業基礎雄厚，疫情雖影響各行各業，但在市府防疫工作超前部署下，依然保有經濟動能，除了三井以外，還有華邦電子、各中小企業投資案將陸續洽談。

疫情

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