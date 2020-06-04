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各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

搶國旅市場 福華推「住高雄、送墾丁」住房專案

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
墾丁福華渡假飯店外觀。照片／業者提供
墾丁福華渡假飯店外觀。照片／業者提供

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心最快將於6月7日鬆綁各項生活防疫措施，為了搶攻國旅市場，五星級品牌的福華飯店在高雄及墾丁聯手推出暢遊南台灣的住一晚送一晚住房專案。而高雄福華近來的假日住房率已回溫增加三成以上，預期接下來的觀光市場會更加活絡。

高雄福華指出，所推出的「2020南台灣雙福華住房專案」，只要入住高雄福華，即贈墾丁福華渡假飯店住宿券一張，該專案售價5,688+10%元，入住豪華單/雙床房含二客自助早餐，住高雄送墾丁專案去年推出時大受好評，今年度更加碼贈送高雄福華Smile One精緻涮涮鍋價值1,100元的雙人套餐，不只能夠體驗到高雄都市便利的旅遊及墾丁休閒海景的舒適住房，還能嚐到網路知名的精緻涮涮鍋料理。

另外值得一提的是，贈送的墾丁福華住宿券可使用期限到10月31日，不用侷限高雄墾丁連住二晚，讓旅客更能彈性安排旅遊行程，還加贈高鐵左營站定時定點來回交通接駁，大大增加旅遊的便利性 。

除了超划算的住房專案之外，目前甫開賣的福華飯店集團週年慶護照也是消費者一定要入手的推薦品項，結合集團各飯店的住宿及餐飲優惠，一本只要619元，可以享受到價值近三萬元的商品，使用期限到2020年12月30日，除了護照第一頁全集團適用的客房升等券之外，在高雄福華飯店可享受到餐飲滿額免費送珍珠坊香酥鴨/江南春蟹粉豆腐煲，或是在即將全新改裝完成的麗香苑自助餐享有三人同行一人免費的超值優惠。在墾丁福華也能享受升等尊爵海景房的禮遇服務。

此外，只要購買護照就能享有抽福華大飯店集團連鎖住宿券的機會，在護照最後一頁還有加碼集點活動，只要在集團飯店內住宿一晚可集一點，累積六點再贈免費住宿一晚。

墾丁 護照 住宿券

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