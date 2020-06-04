7-ELEVEN健康飲食新生活第二波開跑 拚鮮食業績

統一企業集團今年初首度結合旗下飲食、保健、運動等三大事業體，提出輕鬆且富有活力的生活提案Simple-Fit，再推出「Simple-Fit第二波好評加碼」活動。7-ELEVEN表示，今年2月首次推出Simple-Fit活動，消費者反應熱烈，成功帶動鮮食相關業績成長2成，其中明星商品「義式嫩雞花椰菜飯」更熱銷超過70萬份，顯見健康飲食是未來的食尚趨勢，將持續提供消費者能輕鬆掌握的營養菜單。

7-ELEVEN健康飲食新生活第二波開跑，統一整合集團資源包括全台7-ELEVEN、康是美、BEING fit、21世紀風味館、聖德科斯，並結合好鄰居基金會「量血壓健康集點送」活動，提供消費者所需的營養美食、保健選擇及簡易運動期望讓消費者從日常生活中，選擇適合自己的飲食。

7-ELEVEN針對2020年新生活飲食四大趨勢包括健身飲食、年輕新世代、多樣化組合購需求、夯減醣優質蛋白，推出熱量低於500大卡的鮮食主題推薦菜單，涵蓋沙拉、便當、水果、湯品、飯糰、三明治、麵包、地瓜及配菜等，品項數達近50款。

特別的是，首次推出健康水煮餐「21風味館烤雞薑黃飯水煮蔬菜餐」，選用21風味館招牌烤香草腿排，搭配經典雞汁薑黃飯及川燙蔬菜，推薦給健身族群；「21風味館手撕雞鮮蔬沙拉」特調台式風味蔥鹽醬輕調味，清爽好吃無負擔；「花椰菜雞肉燉湯」將花椰菜入白醬湯底搭配義式香草雞肉，是健身族的減醣聖品！提供消費者早、午餐，亦或運動前後，均能便利找到合適自己的飲食。

此外，還能搭配點數兌換省荷包。7-ELEVEN會員獨享OPEN POINT點數兌換活動，一個月可吸引逾50萬人次兌換，其中鮮食為人氣前3名的兌換品類。滿足會員搶「鮮」需求，即日起至6月30日於OPEN POINT APP推出近50款Simple-Fit鮮食單品點數免費兌換與點數加價購活動，活動期間用點數兌換，最高現省20元現金。

除了鮮食，7-ELEVEN規劃全新「Simple-Fit」主題陳列架，精選面膜、保健食品、零食、茶飲料等結構，同步展開指定品項任選第2件6折起優惠活動，涵蓋我的美麗日記、我的健康日記系列指定商品，讓消費者美麗Fit。零食部分，掌握近年市場訴求健康趨勢，推出統一生機綜合堅果、腰果等人氣點心，健康解饞無負擔，還有4款主打天然少鈉25%的樂事洋芋片，吃零食也享自然滋味。此外，飲品同步展開茶裏王、瑞穗鮮乳、AB優酪乳、陽光豆米漿等，超過15件以上指定商品任2件95折、3件9折活動。