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疫情蔓延 台橡蔡偉強：Q2受到打擊更大

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
台橡執行長蔡偉強。 記者曾仁凱／攝影
台橡執行長蔡偉強。 記者曾仁凱／攝影

面對新冠肺炎疫情衝擊，合成橡膠廠台橡 (2103) 第1季稅後純益5,934萬元，季減43.1%，更比去年同期大幅縮水近八成。台橡執行長蔡偉強今（4）日表示，由於疫情蔓延，從總體市場來看，台橡第2季受到的打擊恐怕會比第1季來得大。

蔡偉強今天表示，今年影響全球經濟最大的因素莫過於新冠肺炎疫情爆發，台橡很難置身事外，第1季獲利比起去年同期大幅縮水近八成。他分析，第1季疫情影響主要反應大陸的情況，現在中國市場已經穩定下來。但第2季疫情蔓延到歐美和印度等地，這些是終端需求的地方，受到打擊恐怕會更大，台橡本季營運仍然嚴峻。

除了本業，台橡重要轉投資印度廠，面對印度為了防疫，從3月中就開始封城直到5月底才解封，這段期間台橡印度廠跟著停工，一直到5月23日才復工，而且下游的輪胎廠復工時間更晚。據了解，印度4、5月的汽車銷售量幾乎掛零，終端沒有需求，台橡今年來自印度廠的業外挹注也將大幅減少。

台橡已嚴控成本及延遲部分資本支出，但長期的專案及項目沒有放棄，持續朝更高端的特用化學方向努力。台橡去年在大陸南通投資打造年產2萬噸的高端氫化熱可塑性彈性體（SEBS）新廠，去年底已經完工，今年初進入試俥、試生產階段，未來鎖定醫療相關、特用薄膜、超輕發泡材、汽車配件等新應用領域。

另外在越南打造的7,000噸高級鞋材生產線同樣於去年底已經完工。蔡偉強坦承最近因為疫情關係，球鞋市場受到滿大影響，台橡包括現有的和新的鞋材導入計畫，時間表上都有受到一些影響，但長線方向不變。

台橡 疫情 印度

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