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快時尚掉很慘 UNIQLO戰略部長首度透露品牌成功關鍵

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
UNIQLO近年來品牌持續努力朝「極致的日常服」在發展，從消費者最需要的基本穿搭下手，透過新設計、新布料、新機能…等開發過程，讓品牌受歡迎且消費者日常需要的單品來做進化與調整。 圖／UNIQLO提供
UNIQLO近年來品牌持續努力朝「極致的日常服」在發展，從消費者最需要的基本穿搭下手，透過新設計、新布料、新機能…等開發過程，讓品牌受歡迎且消費者日常需要的單品來做進化與調整。 圖／UNIQLO提供

2020年的新冠肺炎疫情重創服飾產業，包含香港服飾品牌ESPRIT、bossini都相繼退出台灣市場，近年來快時尚的發展也著實令人捏一把冷汗，韓國快時尚品牌SPAO、MIXXO，還有Forever 21也都已在去年就收攤了。唯一仍穩健持續在台灣市場發展，明（5）日還將在台中中清路開出中部最大路面店的日本平價時尚品牌UNIQLO則首度透露台灣在地市場的經營秘辛和成功關鍵。

UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩表示，「愈是艱難的時代，好的品牌，才會被留下來」，且一直以來，UNIQLO就不以快時尚作為品牌定位。近年來品牌更持續努力朝「極致的日常服」在發展，從消費者最需要的基本穿搭下手，透過新設計、新布料、新機能…等開發過程，讓品牌受歡迎且消費者日常需要的單品來做進化與調整。

黃佳瑩強調，和快時尚追求流行的腳步相比，UNIQLO走的路線始終本來就和他們不一樣，說得更具體一點，UNIQLO放更多心力，從品牌經典的「定番商品」下功夫，因為這才是消費者真正最需要的，讓舒適與便利的商品，躍升為新一代的明星商品。

此外，UNIQLO在台灣也跟消費者一起建構品牌，每月在台灣蒐集超過10000筆客戶心聲，並轉化爲商品持續進化和創新的助力，以顧客為中心的想法，也讓品牌得以深耕台灣市場。

這次受到新冠肺炎疫情影響，UNIQLO也發現，後疫情時代除網購依賴度明顯增加外，更令人驚訝的是，45歲以上的橘世代消費人次也在此波疫情影響下，加入網購一族，相較去年同期成長超過25%。

且UNIQLO還發現，透過虛實通路雙管齊下，在此波疫情間，線上購物線下店舖取貨服務的使用率，也較去年同期增加25%。

同時，這次UNIQLO也將與GU首度自明（5）日起至6月11日攜手推出「聯合感謝祭」活動。黃佳瑩表示，傾集團資源，一起做更有力量，應援消費者每個日常生活的穿搭需求。

UNIQLO 疫情 快時尚

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