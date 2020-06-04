2萬TEU貨櫃大船「真理輪」 今首航高雄港
台灣海洋網聯新租造船的20,182TEU(20呎標準貨櫃)級大型貨櫃輪巴拿馬籍「真理輪」貨櫃輪（M/V MOL TRUTH），今（4）日上午8時首航高雄港，停靠該港第六貨櫃中心的第108號至111號號碼頭作業，台灣港務公司高雄分公司張國明總經理特致贈首航紀念牌以示祝賀。
「真理輪」船籍巴拿馬，為台灣海洋網聯新租用船，預計投入歐洲航線(含大陸)，該船舶長達386.33米、船寬58.5米，總噸210,691公噸，可裝載貨櫃量20,182TEU，該輪預定航行高雄港－香港－鹽田－新加坡─蘇伊士－鹿特丹─漢堡－安特衛普－倫敦－蘇伊士─傑貝阿里─新加坡－鹽田－香港－廈門－高雄港等港。
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