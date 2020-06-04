快訊

政院拍版！7年砸百億吸三大核心科技廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

台灣防疫醫療走出去 貿協成立防疫國家館

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
台灣醫療助國際，外貿協會攜手逾2,000家廠商、醫療機構建線上防疫國家館。圖／仝澤蓉攝影
台灣醫療助國際，外貿協會攜手逾2,000家廠商、醫療機構建線上防疫國家館。圖／仝澤蓉攝影

外貿協會今（4）日宣布攜各界專家、逾2,000家防疫廠商及20所醫療機構打造線上「防疫國家館」，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊並推廣國內防疫產業。

外貿協會董事長黃志芳表示，由於台灣借鏡過往SARS經驗，於疫情前期即刻啟動邊境管制、口罩徵收、防疫國家隊增產及科技防疫等措施，同時擁有穩定公衛系統與全民高度防疫意識，防疫成果獲國際高度肯定。

但目前仍有許多正與疫情奮戰的國家，基於人道精神並為盡地球村一份子之力，線上「防疫國家館」整合國內各方防疫資源，分享台灣防疫經驗，媒合醫療科技與醫材設備等物資供應，涵蓋台灣各醫療優勢，以期讓不同需求的醫療人員、買主、民眾等國際訪客皆能在此找尋解決方案。

貿協表示，透過建立單一入口網站，整合2,000家國內防疫產業廠商與20所醫療機構的產業專區（Industries），邀請各界學者及專家的經驗分享專區（Experience Sharing）與各項成功防疫作法的台灣防疫模式（Taiwan Model）專區。

黃志芳表示，「Taiwan Global Anti-COVID-19 Pavilion」是一個英文的防疫網站，標語是「We’re in this fight together」 即時服務功能是網站特色，提供遠距醫療教學和視訊會議，全世界任何地區有需要與台灣專業醫師進行視訊會議連線，透過網站提出，都會在最短時間內安排視訊會議；並連結衛福部1922專線，昨天實測10幾秒內衛福部人員即接聽電話並以英文回答。

貿協表示，線上「防疫國家館」是個面向全球、整合台灣醫療優勢的數位平台，涵蓋防疫視訊教學、醫療物資供應鏈媒合、公衛專家知識與台灣防疫作法等多項資源，將與國內產業、醫療機構、公協會團體及政府部門合作持續完善「防疫國家館」中防疫生態系資訊，並積極協助國際訪客需求，以台灣醫療、防疫產業等能量與世界共同渡過疫情挑戰。 

視訊 疫情

延伸閱讀

解封商機股出列

超符合防疫社交距離運動 明新科大首創地板冰壺社團

台灣2,000廠商搶進 線上防疫國家館成立

台東縣7日解封 進出各級機關、學校不量體溫及戴口罩

相關新聞

家樂福併購頂好、JASONS將威脅全聯地位？2理由告訴你「還差得遠」

家樂福集團2日宣布，收購全台199間頂好Wellcome超市，以及25間JASONS Market Place，盼藉此成為台灣市占率第2的超市通路，外界認為，家樂福此舉，將使超市龍頭全聯備感威脅；不過，學者分析，基於2個理由，家樂福想挑戰全聯，「還差滿遠的」。

從防疫轉向振興經濟 解封商機股出列

預計自六月七日起，行政院將秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，擴大開放民眾正常生活，並配合三倍券與相關配套補助，期盼一舉活絡國內經濟。

快時尚掉很慘 UNIQLO戰略部長首度透露品牌成功關鍵

2020年的新冠肺炎疫情重創服飾產業，包含香港服飾品牌ESPRIT、bossini都相繼退出台灣市場，近年來快時尚的發展...

宏匯廣場7月底試營運

新北市最大規模的百貨商場「宏匯廣場」昨（3）日宣布將於7月31日試營運。宏匯廣場總經理陳玉寶表示，廣場營業面積高達3.1...

工研院打造世界級正壓檢疫亭

因應後疫情時代，邊境檢疫需求大增，並為解決前線醫護人員穿脫隔離衣的不便與不舒適感，工研院昨（3）日宣布，結合漢唐、亞翔、...

兩岸靚人物／格力電器董座董明珠 老董直播 成銷售高手

不到一個月時間，格力電器董事長董明珠開了三場直播帶貨，平台跨越抖音、快手、京東。經過前兩次的親身驗後，5月15日晚，在京...

創新平台／智慧居家管理系統 防疫利器

新冠肺炎期間居家隔離及檢疫人數眾多，地方民政與警政人員往往需要耗費許多人力及物力管理，為減輕第一線防疫人員的負擔，工研院...

業務最前線／改寫競爭定義 創造多贏

隨著美國總統川普加大對中國抨擊的力道，以半導體和高科技為主的美國產業鏈，正一步步進行「去中國化」的動作。除了要半導體供應...

連鎖效應／零售虛實整合 鎖定六元素

零售業在疫情發威之下，呈現線上走高、線下震盪的走勢，這次的震波，並未因疫情趨緩而減低，相反的，新的消費習慣逐漸被養成，逛...

台塑生醫抗疫 開發快篩試劑

台塑生醫承接中研院研發的新冠病毒抗原檢測快篩試劑之抗體原料、與製程參數後，昨（3）日宣布完成高精度「新冠肺炎快篩試劑」開...

國際車市復甦 台系鏈有感

疫情衝擊市場需求，車廠並成為重災區，引發各國政府相繼推出各項補貼案積極拉抬市場需求，今年4月中國大陸祭出多項購車優惠帶動...

工研院「正壓式檢疫亭」 進駐2醫院

新冠狀病毒疫情持續肆虐全球，工研院昨天發表與台大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發「正壓式檢疫亭」，以台灣建置Ｉ...

熱門新聞

10萬元勞工紓困貸款額滿！即起不受理申請​

蔡英文主席跨時空打臉振興三倍券：發券不如直接給現金

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

3倍券禁電商又轉彎 認統編改成認平台

暑假恐難出國 華航、長榮公告8月31日前出發者可改退票

勞退新制滿15年 首批6萬人領月退要再等等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。