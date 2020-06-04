台灣防疫醫療走出去 貿協成立防疫國家館

外貿協會今（4）日宣布攜各界專家、逾2,000家防疫廠商及20所醫療機構打造線上「防疫國家館」，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊並推廣國內防疫產業。

外貿協會董事長黃志芳表示，由於台灣借鏡過往SARS經驗，於疫情前期即刻啟動邊境管制、口罩徵收、防疫國家隊增產及科技防疫等措施，同時擁有穩定公衛系統與全民高度防疫意識，防疫成果獲國際高度肯定。

但目前仍有許多正與疫情奮戰的國家，基於人道精神並為盡地球村一份子之力，線上「防疫國家館」整合國內各方防疫資源，分享台灣防疫經驗，媒合醫療科技與醫材設備等物資供應，涵蓋台灣各醫療優勢，以期讓不同需求的醫療人員、買主、民眾等國際訪客皆能在此找尋解決方案。

貿協表示，透過建立單一入口網站，整合2,000家國內防疫產業廠商與20所醫療機構的產業專區（Industries），邀請各界學者及專家的經驗分享專區（Experience Sharing）與各項成功防疫作法的台灣防疫模式（Taiwan Model）專區。

黃志芳表示，「Taiwan Global Anti-COVID-19 Pavilion」是一個英文的防疫網站，標語是「We’re in this fight together」 即時服務功能是網站特色，提供遠距醫療教學和視訊會議，全世界任何地區有需要與台灣專業醫師進行視訊會議連線，透過網站提出，都會在最短時間內安排視訊會議；並連結衛福部1922專線，昨天實測10幾秒內衛福部人員即接聽電話並以英文回答。

貿協表示，線上「防疫國家館」是個面向全球、整合台灣醫療優勢的數位平台，涵蓋防疫視訊教學、醫療物資供應鏈媒合、公衛專家知識與台灣防疫作法等多項資源，將與國內產業、醫療機構、公協會團體及政府部門合作持續完善「防疫國家館」中防疫生態系資訊，並積極協助國際訪客需求，以台灣醫療、防疫產業等能量與世界共同渡過疫情挑戰。