跨足循環經濟！久陽斥資1.5億元 與台苯簽約收購榮福

螺絲螺帽廠久陽（5011）今（4）日公告，與台苯（1310）簽約，以每股6.06元的價格，取得榮福股份有限公司99%的股權。久陽這次斥資1.5億元收購，公司表示，榮福在廢棄物處理業務具稀少性，未來對公司營運有助益。

久陽今年開始朝向多元化發展，並跨足運輸及循環經濟領域。久陽此前表示，榮福除擁有廢棄物清除及處理資格外，亦有焚化爐操作實績，將對拓展環保循環經濟與再生資源業務增添不小助益。

展望今年，久陽指出，儘管新冠肺炎疫情影響全球貿易，但對未來營運展望持樂觀態度，為維護股東權益並兼顧市場機制不影響股價。

因新冠肺炎疫情衝擊歐美市場需求，久陽本業營運表現受到影響，第一季稅後虧損3652萬元，每股稅後虧損0.89元。不過，運輸及環保業務維持成長，且隨著營運規模擴張，在二大業務支撐下，公司對第二季營運展望相對樂觀，看好營運恢復成長軌道。

久陽4月單月營收為7,121.7萬，年減1.82%；1到4月累計營收為2.95億元，年減22.91%。