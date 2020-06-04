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物流倉儲 成未來電商平台發展天花板關鍵

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）舉辦第33屆春季線上研討會《蓄勢》，解析疫情帶動的宅經濟與後續長期影響。產業顧問王義智表示，疫情為人類生活、工作、生產型態甚至企業思維帶來革新，革新樣態將成為人類新常態。除此，疫情所帶動的宅商機長遠影響值得觀察，可歸納為三大關鍵「宅商務」、「宅辦公」與「宅育樂」。

宅商務：物流倉儲將成為電商平台發展天花板的關鍵

根據資策會MIC觀察，臺灣三月零售業銷售額為2,906億元，年減3.4%，其中百貨公司更年減21.6%，相反的，非店面零售業的網路銷售額年增20.3%、綜合商品零售業的網路銷售額年增37.2%，顯示有大量交易移轉至線上通路。觀察臺灣幾家大型電商平台，四月營收年增10~20%以上。

產業顧問王義智觀測未來趨勢，疫情期間充分突顯「物流倉儲」將左右電商平台發展的天花板，也是未來業者應努力的方向；針對外送平台，更多餐飲業者在這波嘗試與外送合作，甚至由線上反過來影響線下的餐廳空間規劃，另外也可觀察到更多臺灣消費者開始嘗試使用生鮮外送服務。未來外送平台將比餐飲業者更了解消費者，所掌握的消費者數據如何應用與反饋餐飲業，將成為下一波新商機。

宅辦公：企業應擬定長期數位化策略 掌握三大策略方向

全球企業在疫情期間大量使用遠距辦公，所衍生的資訊軟體應用與解決方案需求，改變了後疫情時代的企業營運模式，資策會MIC指出，未來遠距辦公趨勢將朝向流程自動化與結合人工智慧管理解決方案發展，業者可思考進行軟硬體合作，將遠距辦公常用軟體系統與硬體綑綁，提供整套的遠距辦公解決方案。

產業顧問王義智表示，如何因應未來潛在危機，短期內企業可透過加速營運流程的數位化來提升營運效率，但長期須擬定數位化策略，掌握資訊基礎建設數位化能力，建議的三大策略方向分別為「營運流程數位化」、「資訊安全」與「遠端管理」，提升永續經營與企業韌性。

宅育樂：疫情替代效應結束後，用戶轉換率仍是關鍵

數位學習為宅商機第三大趨勢，聯合國資料顯示，疫情影響全球70%學生，相當於12億人口。資策會MIC表示，發展多年的數位學習產業在疫情期間獲得淬鍊經驗，不過後疫情時代最實際的，仍需觀測「用戶轉換率」以及消費者習慣是否成功養成的問題，雖然疫情提供業者觸及大量新用戶的機會，但由於許多業者採取免費試看策略來快速吸引用戶，在疫情結束後，新增用戶是否能轉換為長期、穩定付費用戶仍需觀察。

疫情 餐飲業 資策會

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