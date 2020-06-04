紡織業視訊談訂單 口罩、防護衣最夯

受嚴重特殊傳染性肺炎影響，世界各國紛紛祭出隔離措施，跨國實體面談停擺。紡織業在疫情下透過加强視訊採購商洽服務與拓銷諮詢，爭取全球訂單。紡拓會表示，自疫情爆發以來，已舉辦7場一對一視訊商洽會議，共40家次紡織業者與美國、瑞士、奧地利、泰國及斯里蘭卡等國際戶外運動品牌與具採購權的成衣廠進行視訊洽談。

因應紡織業海外訂單銳減，國際買主無法來台採購等困境，貿易局委託紡拓會辦理的「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，整合視訊商洽軟硬體，建立新媒合形式。紡拓會表示，疫情期間，防疫相關產品如口罩、防護衣及抗菌布料等詢問度最高，可重複使用的醫療級平織布、隔離服用布及抗菌布種，皆備受關注。

上半年雖因隔離因素，服飾買氣衰退，但買主已開始積極部署後疫情時代的戶外休閒生活形態的需求，涼感梭織布料、功能性布料及緹花鞋面布料等，皆爲合作開發的新產品。

紡拓會表示，一連串的視訊商洽會議，成功讓海外買家透過視訊，瞭解台灣紡織業的優勢，為業者建構與海外品牌合作契機。不僅協助廠商與國外買主洽談，也為後疫情時代的新情勢及新商機做好準備。

此外，紡拓會亦就國際展覽行銷、市場商情資訊、市場拓銷活動、海外通路布建、國際貿易規範及數位行銷等事項，對30家次紡織業者提供拓銷建議。截至5月底，另有25家次業者，詢問關於不織布、口罩及防護衣的進出口規範、稅號與稅則。