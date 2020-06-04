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工研院「正壓式檢疫亭」 進駐2醫院

聯合報 / 記者鄒秀明／台北報導
檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受汙染空氣進不去，醫護採減零風險，只需戴口罩。圖／工研院提供
檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受汙染空氣進不去，醫護採減零風險，只需戴口罩。圖／工研院提供

新冠狀病毒疫情持續肆虐全球，工研院昨天發表與台大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發「正壓式檢疫亭」，以台灣建置ＩＣ晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗，打造出潔淨度優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨的檢疫亭，盼協助國內外醫護防堵疫情。

工研院副院長彭裕民表示，工研院以科技力協助超前部署，儘管目前疫情穩定，但因應未來可能陸續開放商務人士來台、國際旅遊管制逐步開放的自費檢驗需求，以及可能的第二波疫情預防措施，正壓式檢疫亭將有大幅使用機會，也適用於流感病毒或其他呼吸道疾病的採檢。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬則指出，正壓式檢疫亭目前已經在台大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院進駐，可以替代原來的臨時檢疫所，而其組裝迅速的特色，非常適合因應邊境篩檢能量快速建置，成為最佳的防疫守門員。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙指出，正壓式檢疫亭可解決包括防護衣消耗大、風吹日曬雨淋不便、感染風險高等採檢痛點。

彭裕民表示，正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝快速僅需兩天等五大特色，建置一座正壓式檢疫亭需有跨領域的關鍵六大系統組件，大部分都來自台灣製造的供應鏈。

若其他國家有需求，工研院也會將這項防疫科技攜手產業輸出海外。

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