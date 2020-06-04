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宏匯廣場7月底試營運

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北報導

新北市最大規模的百貨商場「宏匯廣場」昨（3）日宣布將於7月31日試營運。宏匯廣場總經理陳玉寶表示，廣場營業面積高達3.1萬坪，堪稱新北市之最，也是新莊、三重、五股、蘆洲及泰山五大行政區唯一的百貨商場，試營運後至年底目標營收18億元。

宏匯集團是藍天電腦董事長許崑泰旗下負責商用不動產投資營運的公司，目前在雙北市共有五個BOT案，包括宏匯廣場、台北市t.Hub內科創新育成基地、新北市i-Tower辦公大樓、 凱悅嘉軒酒店，以及與藍天持股各半的台北雙子星案。

宏匯廣場斥資超過46億元，導入新型體驗式零售，包括攀岩場、虛擬實境（VR）、電影院、國際級音樂影像展演空間Zepp New Taipei等超過4,000坪娛樂場所，並有310個廠商品牌進駐。

陳玉寶指出，宏匯廣場跳脫傳統百貨的經營模式，引進不少體驗式的設施，整體百貨物販占比為50%、餐飲占25%、娛樂占25%，是全台娛樂規模最大的百貨商場。

雖然受新冠肺炎疫情影響，宏匯廣場開幕時間延宕，宏匯廣場表示，7月底試營運，剛好搭配政府「振興三倍券」發放搶商機。

宏匯廣場落成，也帶動新莊副都心周邊商辦租賃。據悉，宏匯旗下的i-Tower辦公大樓BOT案，平均每坪月租來到1,300元，略高於周邊中古行情900至1,200元，宏匯廣場13、14樓也吸引科技業進駐，每坪租金行情再略高於1,300元。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，新北市有400萬人口，其中新莊、三重、五股、泰山等總人口數超過百萬，但區域缺乏具集客力的綜合商業設施，投資機會很大，且在三條捷運線到位、企業總部進駐、重劃區入住率拉高後，可望撐起副都心格局。

泰山 BOT

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