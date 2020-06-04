工研院打造世界級正壓檢疫亭

因應後疫情時代，邊境檢疫需求大增，並為解決前線醫護人員穿脫隔離衣的不便與不舒適感，工研院昨（3）日宣布，結合漢唐、亞翔、東元、聲寶、台玻等企業，以模組化打造出世界級「正壓檢疫亭」，可成為機場、港口等邊境防疫的金鐘罩。兩天內即可完成快速組裝，未來可輸出國際市場。

「正壓式檢疫亭」是與台大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發，具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色；以台灣建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗，打造出潔淨度優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨的檢疫亭。

工研院副院長彭裕民指出，工研院以科技力協助台灣超前部署，儘管疫情穩定，但隨著未來陸續開放商務人士來台、解除邊境管制等措施，醫院仍有採檢需求。

他說，工研院以五大特色打造正壓式檢疫亭，守護第一線醫護人員。首先是「安全設計」，為守護醫護健康，檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受汙染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝。

其次是「採檢量高」，檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12人次，疫情緊張時，一天可採檢數達240人次，高過南韓平均70人次。

第三是「節能舒適」，檢疫亭內裝設冷暖氣機，24小時恆溫恆濕維持亭內舒適溫濕度，運用智慧節能科技，一天電費不超過60元。第四是「獨立潔淨」，檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨；而類似電話亭獨立設計，可減少相互感染疑慮。第五是「組裝迅速」，檢疫亭組裝僅需兩天，利於快速布建。

彭裕民表示，期望檢疫亭能幫助更多醫護人員在零風險環境下採檢。建置正壓式檢疫亭需有跨領域的關鍵六大系統組件，大部分都來自台灣製造供應鏈，若其他國家有需求，也會將工研院跨領域整合的防疫科技攜手產業輸出海外，發揮「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神。