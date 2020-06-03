新莊宏匯廣場7月底試營運 導入體驗式新零售　

新北最大規模的百貨商場「宏匯廣場」，今（3）日正式宣布將於7月31日對外試營運。宏匯廣場總經理陳玉寶表示，宏匯廣場營業面積高達3.1萬坪，不僅堪稱新北之最，也是新莊、三重、五股、蘆洲及泰山五大行政區中唯一的百貨商場，試營運後至年底目標營收18億元。

宏匯集團是藍天電腦董事長許崑泰旗下，負責商用不動產投資營運的公司，目前在雙北市共有5個BOT案包括宏匯廣場、t.Hub內科創新育成基地、新北市i-Tower雲端科技大樓、凱悅嘉軒酒店，以及與藍天持股各半的台北雙子星案。

斥資超過46億元的宏匯廣場導入新型體驗式零售，包括攀岩場、VR、電影院、國際級音樂影像展演空間Zepp New Taipei等超過4,000坪娛樂場所，並有310個廠商品牌進駐。

陳玉寶指出，宏匯廣場跳脫傳統百貨的經營模式，引進不少體驗式的設施，整體百貨物販佔比為50%、餐飲佔比25%、娛樂佔比為25%，是全台娛樂規模最大的百貨商場。

雖然受疫情影響，宏匯廣場開幕時間延宕，但宏匯廣場表示，7月底試營運剛好搭配政府「振興三倍券」發放，並針對振興三倍券的促銷方案，符合新北市政府提出的疊上去的加碼要求。

宏匯廣場的落成也帶動新莊副都心周邊商辦租賃。據悉，同樣是宏匯集團旗下的i-Tower辦公大樓BOT案，平均每坪月租來到1300元，略高於周邊中古行情900~1200元外，宏匯廣場13、14樓也吸引科技業進駐，每坪租金行情再略高於1300元。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，新北市有400萬人口，其中新莊、三重、五股、泰山等總人口數超過百萬，但區域缺乏具集客力的綜合商業設施，投資機會很大，且在三條捷運線到位、企業總部進駐、重劃區入住率拉高後，可望撐起副都心的格局。而高比例的體驗式消費被導入後，「宏匯廣場」如何有效創造營收，也是未來台灣百貨商場值得嘗試的轉型、升級方向。