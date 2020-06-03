WeMo Scooter與LINE SPOT合作 找商家也能同時租機車
本土新創、智慧電動機車租借服務WeMo Scooter今（3）日宣布結合店家搜尋服務「LINE SPOT」，用戶在LINE SPOT中瀏覽商家資訊的同時，可以同時一鍵使用WeMo Scooter服務，串起O2O線上線下串連最後一哩路，移動+經濟生活圈再下一城，期望用便利智慧交通刺激後疫情時代消費力。
先前WeMo Scooter已經提供透過WeMo Scooter LINE官方帳號可直接租共享機車服務，「隨傳隨租」讓交通移動更便利、更直覺。
進入後疫情時代，WeMo Scooter攜手LINE SPOT重振商家經濟，即日起至7月5日用戶透過WeMo Scooter LINE官方帳號或LINE SPOT完成租車，享週週抽一個月免費騎車機會，每周抽10名，騎越多中奬機率越高，鼓勵用便利服務騎車消費，一起幫助商家度過非常時期，再創台灣商家消費繁景。
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