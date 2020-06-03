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電商蓬勃帶動海運需求 高雄港海運貨物快遞專區揭牌
第一郵聯通運有限公司在高雄港自貿區核准成立「高雄港海運貨物快遞專區」，設置在高雄港管制區內。高雄港前鎮倉緊鄰萬海航運專用63、64號貨櫃碼頭，周邊交通動線順暢，可快速上新生高架道路、連結國道一號、88快速道路及國道三號高速公路，能降低貨物運輸成本與節省運送時間。
「高雄港海運貨物快遞專區」今天揭牌，包括立委趙天麟、許智傑、賴瑞隆，及高雄市副市長葉匡時等人都出席。
倉棧初期由台灣港務公司設立1800坪五星級環保綠建築，第一郵聯通運有限公司得標後，建置全新雙射源雙角度影像貨運物品X光機、同步顯示儀、緝毒犬隊、檢疫犬候勤室等，並使用關貿公司最新通關系統，有效管制貨物安全及通關快速便捷。
新冠肺炎疫情打亂航空運能，過去跨境電商使用空運快遞運輸時代，已逐漸被海運快遞取代，電商貨物自廈門、香港集運出港至高雄港海運貨物快遞專區，航程需18至24小時，加上海運快遞通關、島內派送時間，約2至3天可送達買家，海快運費與空快運費相去甚遠，海運快遞勢必成為跨境電商物流最新趨勢。
第一郵聯通運有限公司表示，日、韓、中國大陸、東協國家擁有龐大的人口紅利，近年來經濟成長帶動消費力提升，成為全球成長速度最快的電商市場。隨著行動裝置的普及，東亞及東南亞具有全球最高的行動上網率，間接影響行動電子商務蓬勃發展，成為許多跨國業者爭相投入的兵家必爭之地。無論是跨境電商、海轉空、空轉海、海外倉、集運倉，高雄港海運貨物快遞專區倉棧均可提供相關服務，有助於帶動南台灣經濟活力。
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