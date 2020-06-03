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暑假恐難出國 華航、長榮公告8月31日前出發者可改退票

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
華航與長榮集團陸續於官網貼出公告，訂購國際客運航線8月底前的機票均可申請改票或退票，此舉不但宣示放棄過去暑假的出國旺季，也認為短期內國人依然無法出國旅遊。　圖／長榮航空提供
華航與長榮集團陸續於官網貼出公告，訂購國際客運航線8月底前的機票均可申請改票或退票，此舉不但宣示放棄過去暑假的出國旺季，也認為短期內國人依然無法出國旅遊。　圖／長榮航空提供

國內疫情舒緩，國旅逐漸活絡，但全球疫情依然未見緩和，我仍嚴守邊境管制措施，華航長榮集團陸續於官網貼出公告，訂購國際客運航線8月底前的機票均可申請改票或退票，此舉不但宣示放棄過去暑假的出國旺季，也認為短期內國人依然無法出國旅遊。

長榮公告指出，今年6月1日（含）以前開立的長榮及立榮國際線機票，即日起至9月3日（含） 可申請改票、退票，旅客得於機票效期內，更改至今（2020）年12月31日（含）前的適用航班（僅義大利航線可更改至2021年適用航班），並豁免改票手續費一次。

長榮表示，可改訂與原票相同行程（相同城市）、且為相同訂位艙等（RBD的長榮/立榮航空承運航班，不可簽轉他航承運航班，只不過因改票而產生的票價差及稅差，需由旅客支付。

據華航公告指出，今年6月2日（含）以前開立，要於7月1日至8月31日出發的機票，於8月31日以前，可改訂華航/華信相同訂位艙等/行程（同城市）的其他日期自營航班，免收價差/稅差，但僅限一次。華航/華信自營航班不可更改至聯營航班。

而持台灣往返中國大陸的機票，可改訂相同訂位艙等的任一中國大陸或香港華航/華信自營航班，免收價差、稅差及手續費，但僅限一次。

持台灣往返歐洲的機票，可改訂相同訂位艙等的任一台灣往返歐洲的華航/華信自營航班（但台灣往返英國倫敦蓋威特機場除外），免收價差/稅差及改票手續費，但僅限一次。

持台灣往返紐西蘭/澳洲的機票，可改訂相同訂位艙等的任一台灣往返紐西蘭/澳洲之華航/華信自營航班，免收價差/稅差及改票手續費，但僅限一次。

華航表示，同一國家內可改訂相同訂位艙等任一航點之華航/華信自營航班，免收價差/稅差及改票手續費（含臨櫃手續費），但僅限一次。更改訂位艙等/更改行程而產生之票價差/稅金差，應由旅客支付，免收改票手續費 ，但僅限一次。

需要改退票的旅客，可查閱兩大航空公司網址，長榮網址：https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/news/travel-news/ticket-affected-covid-19.html；華航網址：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=36257-7030

華航 機票 長榮集團 疫情

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