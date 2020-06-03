快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

宜進出售台南舊廠不動產 處分利益1.6億元將入袋

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

老牌紡纖廠宜進（1457）今（3）日公告出售台南新市舊廠的不動產，交易金額3.14億元，估可獲約1.6億元的處分利益，預計8月底前陸續入帳，換算每股獲利貢獻度約0.47元。

宜進台南廠最早是接手東和紡織的舊廠，由於國內紡織業經營不易，其假撚廠前幾年就已經停掉，另外加工絲部門也於今年元旦正式停產。閒置土地部分，先前已經陸續處理掉2萬坪和8,000坪的土地，包括去年7月出售部分土地給富邦媒蓋物流中心。

至於今天處分為最後一部分，包括土地約3,932坪，建物569坪。由於交易相對人為自然人，且非關係人，宜進並未透露。此次宜進處分台南廠的交易金額3.14億元，估計處分利益約1.6億，將分成簽約款、完稅款、和點交完成等三階段入帳，預計8月底走完。

值得注意的是，近年積極轉型當包租公的宜進，去年連續敲進汐止、內湖地區不少商辦，布局不動產收租。不過今年碰到疫情關係，宜進態度似乎轉趨保守，除了今天出售台南舊廠土地建物，上月中也宣布處分位在忠孝東路四段精華地段的不動產，予航運商萬海，交易金額5.34億元，宜進獲得約2,500萬元處分利益入袋。

宜進兩筆交易的處分目的，皆為活化資產，並保留更多現金以因應新冠肺炎對經濟的衝擊。

受到新冠疫情影響，宜進今年第1季稅後淨損4,351萬元，比起去年同期因為有出售土地的利益挹注大賺2.46億元，「由盈轉虧」，換算每股淨損0.19元，為連續第2季虧損。

疫情 富邦媒

延伸閱讀

他在中永和有30多間房子、店面 家產龐大連前女友也求復合

投資新莊這些區店面超好賺 兩年轉手千萬入袋

房市四大族群節稅 包租公這樣做好心有好報

宜進處分忠孝東路不動產予萬海 處分利益約2,500萬元

相關新聞

暑假恐難出國 華航、長榮公告8月31日前出發者可改退票

國內疫情舒緩，國旅逐漸活絡，但全球疫情依然未見緩和，我仍嚴守邊境管制措施，華航與長榮集團陸續於官網貼出公告，訂購國際客運...

家樂福併購頂好超市案 公平會將面臨2大難題

量販龍頭家樂福發布重磅消息，將收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大；然...

高雄港海運貨物快遞專區 今揭牌

第一郵聯通運在高雄港自貿區核准成立的「高雄港海運貨物快遞專區」，今（3）日舉行揭牌典禮，該專區緊鄰萬海航運專用63及64...

橘色餐飲二代接班 5年內布局6都

橘色餐飲集團啟動二代接班，去年營收規模達新台幣6.9億元，疫情影響僅1成，明年將跨出台北，進軍台中展店，期望5年內布局6...

世紀鋼發債15億元 近期競價

低利率時代，不少公司趁機大發公司債，世紀鋼（9958）為償還借款，昨（3）日公告通過發行國內第四次無擔保轉換公司債，票面...

宏佳騰電動機車銷售破7,000台 今年新車計畫出爐

宏佳騰（1599）今（3）日宣布智慧電車重點發展計畫，執行長林東閔表示：發表Ai-1車系不到一年內，銷售超過7,000輛...

家樂福砸32億併頂好 這筆交易真的很划算

家樂福（Carrefour）去年淡出中國大陸市場，卻向另一個華人市場繼續挺進。家樂福2日宣布，已和香港牛奶集團（Dair...

疫情趨緩5月機車銷量回溫 電車市占卻跌落一成

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，據機車業者統計，5月份機車總市場銷量共計6萬9242台，較上月成長2755輛，其中油車市占站穩...

欣陸三大事業體 營運熱轉

欣陸投控去年結束印度專案後，今年加強本業發展，欣陸昨（2）日指出，目前三大事業體營運能見度高，包括大陸工程待建案量超過7...

新北青創群募輔導 10組入選

新北市政府經濟發展局主辦的「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，委託貝殼放大群眾集資顧問公司執行，...

晟德轉投資加科思 敲定240億新藥授權

繼合一五點三億美元授權大案後，台灣新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯...

晟德投資新藥報捷 授權金衝240億

生技業投資新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥SHP2抑...

熱門新聞

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

「好賺不是天天有」振興三倍券 11項禁用

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。