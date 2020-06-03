宜進出售台南舊廠不動產 處分利益1.6億元將入袋

老牌紡纖廠宜進（1457）今（3）日公告出售台南新市舊廠的不動產，交易金額3.14億元，估可獲約1.6億元的處分利益，預計8月底前陸續入帳，換算每股獲利貢獻度約0.47元。

宜進台南廠最早是接手東和紡織的舊廠，由於國內紡織業經營不易，其假撚廠前幾年就已經停掉，另外加工絲部門也於今年元旦正式停產。閒置土地部分，先前已經陸續處理掉2萬坪和8,000坪的土地，包括去年7月出售部分土地給富邦媒蓋物流中心。

至於今天處分為最後一部分，包括土地約3,932坪，建物569坪。由於交易相對人為自然人，且非關係人，宜進並未透露。此次宜進處分台南廠的交易金額3.14億元，估計處分利益約1.6億，將分成簽約款、完稅款、和點交完成等三階段入帳，預計8月底走完。

值得注意的是，近年積極轉型當包租公的宜進，去年連續敲進汐止、內湖地區不少商辦，布局不動產收租。不過今年碰到疫情關係，宜進態度似乎轉趨保守，除了今天出售台南舊廠土地建物，上月中也宣布處分位在忠孝東路四段精華地段的不動產，予航運商萬海，交易金額5.34億元，宜進獲得約2,500萬元處分利益入袋。

宜進兩筆交易的處分目的，皆為活化資產，並保留更多現金以因應新冠肺炎對經濟的衝擊。

受到新冠疫情影響，宜進今年第1季稅後淨損4,351萬元，比起去年同期因為有出售土地的利益挹注大賺2.46億元，「由盈轉虧」，換算每股淨損0.19元，為連續第2季虧損。