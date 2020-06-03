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臺大「精鍊高階管理與實務研習班」

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

為考量工作忙碌的管理者因平日盡心投身於事業之中，幾乎沒有多餘進修時間，因此國立臺灣大學進修推廣學院特開辦「精鍊高階管理與實務研習班」，只要利用每月一次的週六、日共12小時便可進行一個管理主題之授課，共計八個月96小時，便能讓您快速累積八大管理知能課程，最新一期的班程將於109年7月11日開始授課，期待學習淬煉您的精采人生。

臺大進修推廣學院表示，「精鍊高階管理研習班」特精選管理領域「財務管理與財報分析」、「組織整合與管理」、「科技創新管理」、「服務與營運管理」、「組織行為」、「策略管理」、「行銷管理與顧客行為」、「策略成本管理」等8大管理主題，敦聘臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，透過8次的主題課程，將管理者需具備的知識元素，整理並濃縮成精華教授學員，讓學員能迅速理解管理精髓，並透過與不同產業同儕間的切磋與交流互動，擴增您在產學界的人脈與視野。且利用班級經營的概念，增加班級同學間的凝聚力，讓您的學習不僅僅只是上課，更能藉此認識各領域中的菁英並成為戰友。

臺大進修推廣學院最新一期「精鍊高階管理與實務研習班」將於109年7月11日開始授課，企業團體多人以上報名者另可享學費優惠，有關本課程之相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或致電 (02)2362-0502臺大進修推廣學院洽詢。

精鍊高階管理研習班 http://bit.ly/2SoPw08

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