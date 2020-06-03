迎後疫情時代商機 新竹喜來登推醫護人員餐飲優惠
台灣防疫有成、國內疫情趨緩，近期國旅出遊、家庭聚餐已於周末假日湧現人潮，新竹豐邑喜來登大飯店宣布即日起，全面恢復「盛宴自助餐廳」、「迎月庭日式料理」全餐期服務，同步推出萬豪旅享家會員平日用餐77折，並於6月7日起推出『歡慶解封．醫護人員餐飲優惠』慰勞辛勞的醫療人員。
新竹豐邑喜來登大飯店表示， 6月份起，「盛宴自助餐廳」、「迎月庭日式料理」恢復全餐期供應，同步推出萬豪旅享家會員享平日用餐77折優惠，讓喜愛美食的饕客們輕鬆享有五星美味；為歡慶6月7日防疫解禁，「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」於6月7日起至6月21日聯合推出『歡慶解封 醫護人員餐飲優惠』歡慶二部曲，不分平假日，出示醫師、藥師、護理人員等相關證件至6月7日至6月21日止期間至盛宴用餐享「二人同行一人免費」優惠。
另外，6月22日至7月21日享「三人同行一人免費」；6月7日至7月21日至采悅軒中餐廳即贈送「豬仔流沙包」一份，迎月庭日式料理贈送「炙壽司」一份，大廳酒吧「半自助式沙拉吧套餐」享三人同行一人免費，為辛苦的前線醫護人員補足五星級的營養能量，優惠專案不適用於合約團體、會議宴席專案消費。
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