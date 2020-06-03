快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

迎後疫情時代商機 新竹喜來登推醫護人員餐飲優惠

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
歡慶6月7日防疫解禁，新竹豐邑喜來登盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、大廳酒吧聯合推出『歡慶解封_醫護人員餐飲優惠』。圖／業者提供
歡慶6月7日防疫解禁，新竹豐邑喜來登盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、大廳酒吧聯合推出『歡慶解封_醫護人員餐飲優惠』。圖／業者提供

台灣防疫有成、國內疫情趨緩，近期國旅出遊、家庭聚餐已於周末假日湧現人潮，新竹豐邑喜來登大飯店宣布即日起，全面恢復「盛宴自助餐廳」、「迎月庭日式料理」全餐期服務，同步推出萬豪旅享家會員平日用餐77折，並於6月7日起推出『歡慶解封．醫護人員餐飲優惠』慰勞辛勞的醫療人員。

新竹豐邑喜來登大飯店表示， 6月份起，「盛宴自助餐廳」、「迎月庭日式料理」恢復全餐期供應，同步推出萬豪旅享家會員享平日用餐77折優惠，讓喜愛美食的饕客們輕鬆享有五星美味；為歡慶6月7日防疫解禁，「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」於6月7日起至6月21日聯合推出『歡慶解封 醫護人員餐飲優惠』歡慶二部曲，不分平假日，出示醫師、藥師、護理人員等相關證件至6月7日至6月21日止期間至盛宴用餐享「二人同行一人免費」優惠。

另外，6月22日至7月21日享「三人同行一人免費」；6月7日至7月21日至采悅軒中餐廳即贈送「豬仔流沙包」一份，迎月庭日式料理贈送「炙壽司」一份，大廳酒吧「半自助式沙拉吧套餐」享三人同行一人免費，為辛苦的前線醫護人員補足五星級的營養能量，優惠專案不適用於合約團體、會議宴席專案消費。

新竹豐邑喜來登大飯店盛宴自助餐廳、迎月庭日式料理，於6起恢復全餐期服務。圖／業者提供
新竹豐邑喜來登大飯店盛宴自助餐廳、迎月庭日式料理，於6起恢復全餐期服務。圖／業者提供

醫護人員 喜來登 餐飲

延伸閱讀

長期抗疫 新光醫院篩檢站改用快拆組合屋

全台最早為精神病患照Ｘ光 放射士許春鳳服務39年退休

新北校園8日解封外借 舞廳酒家有條件開放

工研院開發正壓式檢疫亭 醫護人員採檢不必全副武裝

相關新聞

暑假恐難出國 華航、長榮公告8月31日前出發者可改退票

國內疫情舒緩，國旅逐漸活絡，但全球疫情依然未見緩和，我仍嚴守邊境管制措施，華航與長榮集團陸續於官網貼出公告，訂購國際客運...

家樂福併購頂好超市案 公平會將面臨2大難題

量販龍頭家樂福發布重磅消息，將收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大；然...

高雄港海運貨物快遞專區 今揭牌

第一郵聯通運在高雄港自貿區核准成立的「高雄港海運貨物快遞專區」，今（3）日舉行揭牌典禮，該專區緊鄰萬海航運專用63及64...

橘色餐飲二代接班 5年內布局6都

橘色餐飲集團啟動二代接班，去年營收規模達新台幣6.9億元，疫情影響僅1成，明年將跨出台北，進軍台中展店，期望5年內布局6...

世紀鋼發債15億元 近期競價

低利率時代，不少公司趁機大發公司債，世紀鋼（9958）為償還借款，昨（3）日公告通過發行國內第四次無擔保轉換公司債，票面...

宏佳騰電動機車銷售破7,000台 今年新車計畫出爐

宏佳騰（1599）今（3）日宣布智慧電車重點發展計畫，執行長林東閔表示：發表Ai-1車系不到一年內，銷售超過7,000輛...

家樂福砸32億併頂好 這筆交易真的很划算

家樂福（Carrefour）去年淡出中國大陸市場，卻向另一個華人市場繼續挺進。家樂福2日宣布，已和香港牛奶集團（Dair...

疫情趨緩5月機車銷量回溫 電車市占卻跌落一成

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，據機車業者統計，5月份機車總市場銷量共計6萬9242台，較上月成長2755輛，其中油車市占站穩...

欣陸三大事業體 營運熱轉

欣陸投控去年結束印度專案後，今年加強本業發展，欣陸昨（2）日指出，目前三大事業體營運能見度高，包括大陸工程待建案量超過7...

新北青創群募輔導 10組入選

新北市政府經濟發展局主辦的「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，委託貝殼放大群眾集資顧問公司執行，...

晟德轉投資加科思 敲定240億新藥授權

繼合一五點三億美元授權大案後，台灣新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯...

晟德投資新藥報捷 授權金衝240億

生技業投資新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥SHP2抑...

熱門新聞

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

「好賺不是天天有」振興三倍券 11項禁用

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。