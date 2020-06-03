高雄港海運貨物快遞專區 今揭牌

第一郵聯通運在高雄港自貿區核准成立的「高雄港海運貨物快遞專區」，今（3）日舉行揭牌典禮，該專區緊鄰萬海航運專用63及64號貨櫃碼頭，周邊交通動線順暢，可快速上新生高架道路、連結國道一號、88快速道路及國道三號高速公路，能有效降低貨物運輸成本與節省運送時間。

台灣港務公司指出，該專區的倉棧是由該公司投資，占地1,800坪，第一郵聯通運得標後，經財政部關務署高雄關、台灣港務公司全程指導，分別投入全新雙射源雙角度影像貨運物品X光機兩台、同步顯示儀兩套、可調式皮帶輸送機、緝毒犬隊、檢疫犬候勤室。

並分設加封圍籬隔間計進、出口查驗作業區、待查驗區、驗畢未放行區、扣押倉、貴重物品倉等倉間，及監視錄影、門禁管制刷卡機近百餘套設備，使用關貿公司最新通關系統，有效管制貨物安全及通關快速便捷。

初期開始營運兩條快遞進、出口通關線，預估每條進口線每天可通關七至八只40呎貨櫃，兩條線每月即約有2,800噸貨量可供通關，中期再增加兩至四線作業後，每月計有10,000噸以上貨量，僱佣員工達百人以上，提供兩岸電子商務顧客更快速、便捷、安全之快遞通關服務。

尤其新冠肺炎疫情打亂航空運能，過去跨境電商使用空運快遞運輸時代，已逐漸被海運快遞取代，電商貨物自廈門、香港集運出港至高雄港海運貨物快遞專區，航程僅需18至24小時，加上海運快遞通關、島內派送時間，共需2~3天即可送達買家，海快運費與空快運費相去甚遠，海運快遞勢必成為跨境電商物流最新趨勢。

日、韓、中國大陸、東協國家擁有龐大的人口紅利，近年來經濟成長帶動消費力提升，成為全球成長速度最快的電商市場。隨著行動裝置的普及，東亞及東南亞具有全球最高的行動上網率，間接影響行動電子商務蓬勃發展，成為許多跨國業者爭相投入的兵家必爭之地。無論是跨境電商、海轉空、空轉海、海外倉、集運倉，高雄港海運貨物快遞專區倉棧均可提供相關服務，相對帶動高雄及南台灣區域就業人口及經濟活動。