快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄港海運貨物快遞專區 今揭牌

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
高雄港海運貨物快遞專區今揭牌。圖／台灣港務公司提供
高雄港海運貨物快遞專區今揭牌。圖／台灣港務公司提供

第一郵聯通運在高雄港自貿區核准成立的「高雄港海運貨物快遞專區」，今（3）日舉行揭牌典禮，該專區緊鄰萬海航運專用63及64號貨櫃碼頭，周邊交通動線順暢，可快速上新生高架道路、連結國道一號、88快速道路及國道三號高速公路，能有效降低貨物運輸成本與節省運送時間。

台灣港務公司指出，該專區的倉棧是由該公司投資，占地1,800坪，第一郵聯通運得標後，經財政部關務署高雄關、台灣港務公司全程指導，分別投入全新雙射源雙角度影像貨運物品X光機兩台、同步顯示儀兩套、可調式皮帶輸送機、緝毒犬隊、檢疫犬候勤室。

並分設加封圍籬隔間計進、出口查驗作業區、待查驗區、驗畢未放行區、扣押倉、貴重物品倉等倉間，及監視錄影、門禁管制刷卡機近百餘套設備，使用關貿公司最新通關系統，有效管制貨物安全及通關快速便捷。

初期開始營運兩條快遞進、出口通關線，預估每條進口線每天可通關七至八只40呎貨櫃，兩條線每月即約有2,800噸貨量可供通關，中期再增加兩至四線作業後，每月計有10,000噸以上貨量，僱佣員工達百人以上，提供兩岸電子商務顧客更快速、便捷、安全之快遞通關服務。

尤其新冠肺炎疫情打亂航空運能，過去跨境電商使用空運快遞運輸時代，已逐漸被海運快遞取代，電商貨物自廈門、香港集運出港至高雄港海運貨物快遞專區，航程僅需18至24小時，加上海運快遞通關、島內派送時間，共需2~3天即可送達買家，海快運費與空快運費相去甚遠，海運快遞勢必成為跨境電商物流最新趨勢。

日、韓、中國大陸、東協國家擁有龐大的人口紅利，近年來經濟成長帶動消費力提升，成為全球成長速度最快的電商市場。隨著行動裝置的普及，東亞及東南亞具有全球最高的行動上網率，間接影響行動電子商務蓬勃發展，成為許多跨國業者爭相投入的兵家必爭之地。無論是跨境電商、海轉空、空轉海、海外倉、集運倉，高雄港海運貨物快遞專區倉棧均可提供相關服務，相對帶動高雄及南台灣區域就業人口及經濟活動。

高雄港

延伸閱讀

疫情衝擊 高雄港貨櫃量下滑 上季減1.5％

國際航商續租高雄港 挹注業績

解決吞吐量飽和問題 高雄港第七貨櫃中心加緊趕工

旅客攜帶口罩6月1日起不限量 郵寄快遞一併解禁

相關新聞

暑假恐難出國 華航、長榮公告8月31日前出發者可改退票

國內疫情舒緩，國旅逐漸活絡，但全球疫情依然未見緩和，我仍嚴守邊境管制措施，華航與長榮集團陸續於官網貼出公告，訂購國際客運...

家樂福併購頂好超市案 公平會將面臨2大難題

量販龍頭家樂福發布重磅消息，將收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大；然...

高雄港海運貨物快遞專區 今揭牌

第一郵聯通運在高雄港自貿區核准成立的「高雄港海運貨物快遞專區」，今（3）日舉行揭牌典禮，該專區緊鄰萬海航運專用63及64...

橘色餐飲二代接班 5年內布局6都

橘色餐飲集團啟動二代接班，去年營收規模達新台幣6.9億元，疫情影響僅1成，明年將跨出台北，進軍台中展店，期望5年內布局6...

世紀鋼發債15億元 近期競價

低利率時代，不少公司趁機大發公司債，世紀鋼（9958）為償還借款，昨（3）日公告通過發行國內第四次無擔保轉換公司債，票面...

宏佳騰電動機車銷售破7,000台 今年新車計畫出爐

宏佳騰（1599）今（3）日宣布智慧電車重點發展計畫，執行長林東閔表示：發表Ai-1車系不到一年內，銷售超過7,000輛...

家樂福砸32億併頂好 這筆交易真的很划算

家樂福（Carrefour）去年淡出中國大陸市場，卻向另一個華人市場繼續挺進。家樂福2日宣布，已和香港牛奶集團（Dair...

疫情趨緩5月機車銷量回溫 電車市占卻跌落一成

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，據機車業者統計，5月份機車總市場銷量共計6萬9242台，較上月成長2755輛，其中油車市占站穩...

欣陸三大事業體 營運熱轉

欣陸投控去年結束印度專案後，今年加強本業發展，欣陸昨（2）日指出，目前三大事業體營運能見度高，包括大陸工程待建案量超過7...

新北青創群募輔導 10組入選

新北市政府經濟發展局主辦的「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，委託貝殼放大群眾集資顧問公司執行，...

晟德轉投資加科思 敲定240億新藥授權

繼合一五點三億美元授權大案後，台灣新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯...

晟德投資新藥報捷 授權金衝240億

生技業投資新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥SHP2抑...

熱門新聞

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

「好賺不是天天有」振興三倍券 11項禁用

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。