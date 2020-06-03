工研院打造防疫金鐘罩「正壓式檢疫亭」最高採檢240人

為解決前線醫護人員穿脫隔離衣的不便與不舒適感，工研院今（3）日宣布，結合台灣產業強項，以模組化打造出防疫金鐘罩「正壓式檢疫亭」，可在二天內完成快速組裝作業，未來可輸出國際市場。

因應後疫情時代，邊境檢疫的需求大增，工研院的「正壓式檢疫亭」是與臺大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發，具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色；特別是以臺灣十多年來在建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗下，打造出潔淨度優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨之檢疫亭。

工研院副院長彭裕民指出，工研院以科技力協助臺灣超前部署，儘管臺灣疫情穩定，隨著未來陸續開放商務人士來台、解除邊境管制等措施下，長久而言，醫院仍有採檢需求。

工研院以五大特色打造正壓式檢疫亭，守護第一線醫護人員。首先是「安全設計」，為了守護醫護健康，檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝。第二是「採檢量高」，檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12位，在疫情緊張時，一天可採檢數達240位，效率高過韓國平均70人次。第三是「節能舒適」，檢疫亭內裝設冷暖氣機，無論是酷暑或寒冬，24小時恆溫恆濕維持亭內舒適溫濕度，運用智慧節能科技，1天電費也不超過60元。第四是「獨立潔淨」，檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨；而類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮。第五個特色是「組裝迅速」，檢疫亭組裝僅需兩天，利於快速佈建。

彭裕民表示，感謝臺大生醫分院與新竹馬偕提供合作機會，也期望未來正壓式檢疫亭能夠幫助更多國內醫護人員在零風險的環境下採檢。而建置一座正壓式檢疫亭需有跨領域的關鍵六大系統組件，大部分都來自臺灣製造的供應鏈，若其他國家有需求，我們也會將工研院跨領域整合的防疫科技攜手產業輸出海外，發揮「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神。

臺大新竹生醫園區分院院長余忠仁說，正壓式檢疫亭能夠有效杜絕醫護人員與病患交叉感染風險，而且也不需再穿著全套式防護衣，省下耗時耗力的穿脫時間，讓醫護人員可以放心將手伸進病人口中取得咽喉檢體，甚至可近距離與患者進行問診等動作。面對未來可能出現的疫情狀況，正壓式檢疫亭可大大提高醫療院所的篩檢能量。

新竹馬偕醫院醫務部主任蔡維謀表示，工研院開發的正壓式檢疫亭，不只是從工程師角度出發，而是與第一線採檢醫生討論，蒐集採檢可能遭遇的問題後，找出解決方案融入設計當中，確保正壓式檢疫亭可以接地氣，符合實際採檢需求，讓醫師與受檢者可以在安全、安心且舒適的情形下進行採檢。正壓式檢疫亭的開發是工研院與馬偕醫院很有建設性的合作成果，希望未來也能跟工研院有更多類似的合作模式。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙指出，為了貼近醫療人員的需求，工研院研發團隊設計之初，召開臨床醫師專家會議，找出現行採撿的三大癥結：第一，防護衣消耗大：一般無正壓設計下，醫師採撿得穿全套式防護衣，穿脫耗費20-30分鐘，且動作不便，再加上防護衣一套約耗費2000-3000元左右，相對墊高採檢成本。其次，風吹日曬雨淋不便：近日天氣從高溫30度驟轉暴雨，馬偕急診醫師曾毓淇曾說，「穿上超過20分鐘，裡頭的衣服全濕透」，成為醫護採撿夢靨。第三，感染風險高：現行採檢站有些與建築物相連，若感染源外洩，風險較高。工研院從痛點出發，改良出具五大特色的正壓式檢疫亭。其中正壓設計及潔淨度，均需藉風機濾網組件發揮功效；關鍵在於如何讓亭內正壓值、溫度控制、潔淨度、節能彼此不衝突，達成最佳化智慧調控。

所幸工研院團隊藉17年前嚴重急性呼吸道症候群(SARS)時，打造負壓隔離病房的豐富經驗，迅速建置溫度恆溫，正壓值又能維持的節能循環氣流比例。同時，藉著濾網把外氣除汙淨化，創造亭內Class 1000無塵室等級，超越醫院外科手術室的潔淨度。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，正壓式檢疫亭目前已在臺大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院進駐，可替代原來的臨時檢疫所，其組裝迅速的特色，非常適合因應邊境篩檢能量快速建置，成為防疫守門員。依現行邊境情境，人員入境後會進入篩檢站分流並確認身份、量體溫、詢問旅遊史、症狀，若有採檢需求，則進入檢疫亭採檢，未來搭配工研院的疫開罐達成採檢及檢測一條龍的模式，全程僅需１小時10分鐘就能完成，不但減少受測者等待與檢測時間，也讓醫療人員採檢更安全。