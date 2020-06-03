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宏佳騰電動機車銷售破7,000台 今年新車計畫出爐

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
宏佳騰執行長林東閔表示將推出A1-1 Sport ABS 車款。圖／宏佳騰提供
宏佳騰執行長林東閔表示將推出A1-1 Sport ABS 車款。圖／宏佳騰提供

宏佳騰（1599）今（3）日宣布智慧電車重點發展計畫，執行長林東閔表示：發表Ai-1車系不到一年內，銷售超過7,000輛，穩居Gogoro以外PBGN（Powered by Gogoro Network）銷售冠軍、持續更新獨家智慧功能等多項創舉，全國26家智慧門市也於今年6月起正式啟動七大項目免費健檢與客服之星計畫來提升客戶滿意度與服務水平。

林東閔指出，近期宏佳騰將推出優質的Ai-1 Sport ABS車款。未來，宏佳騰也將持續攜手Gogoro Solution與Gogoro Network團隊，推出Ai-2多功能智慧電動三輪車、Ai-3全新造型智慧電車以及Ai-4單顆電池國民電車等車款

林東閔表示，過去這一年來，宏佳騰與Gogoro攜手合作，從去年7月起正式啟動全國智慧電⾞⾨市部署與百位⼈才聯合訓練，首創油電分離專屬服務門市。去年10月全台第一輛智慧電車正式交車後，在2019年三個月的時間，以3844輛的銷售佳績，穩坐市場電車銷售第二，PBGN中銷售成績僅次於Gogoro。

今年5月，CROXERA App & Ai System1.2更新推出多款全新功能，包括：「新增靜音模式」、「智慧感應解鎖」、「SMART NOTICE智慧通知語音化」以及APPLE WATCH專屬的解鎖、開啟車廂椅墊、電量顯示、一鍵尋車快捷鍵…等多項智慧功能，甚至未來也將推出獨家聲控車輛功能提升便利性。 

6月起，為了歡慶銷售超越7,000輛，宏佳騰智慧電車更推出了車友回廠免費七大項目健檢的活動；服務據點除了目前的26家門市外，7月也將新增高雄2家門市。

Gogoro 宏佳騰

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