快訊

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

唐鳳拚好買將推「三倍券地圖」 捐贈的抵稅額度討論中

柏文股東會通過股利案 今年新增8館助攻營收戰歷史新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

柏文（8462）今日舉辦股東會，會中通過去年財報與股利案，並完成董監改選。柏文表示，今年將再增加8個健身工廠新廠館，是營收主要成長動能，有利營收持續挑戰歷史新高，預估成長幅度達雙位數。

柏文去年合併營業收入35.27億元，年增17.09%，創歷史新高，合併稅後淨利4.77億元，年增 4.18%，稅後淨利率13.52%；去年度每股稅後純益7.15 元。股東會並通過每股配發現金股利5.38元元、股票股利0.50元，合計5.88元。

柏文表示，今年至少再新增8處健身工廠新廠館，其中，台南市永華廠、台中市水湳廠、桃園市南崁廠皆已開出，接下來預計要開的是台北市石牌廠，會在6月下旬開幕。下半年預計有新北市、新竹地區及彰化縣等 四處廠館陸續開幕營運。

柏文表示，國內健身業去年銷售額突破120億元，年增28.63%，且近8年的年複合成長率達25%，健身業已成為台灣服務業中高成長的明星產業，看好產業未來成長性。公司已開發完成全新的APP系統，此系統包括可紀錄個人運動數據與訓練日記，預計可藉此增加會員養成運動習慣的機會，並提高會員續約率。

受疫情影響，柏文表示，4月營收應是今年谷底，近期各廠館會員進場健身人數已明顯增加，加上5月開始預售的台北市石牌廠，首日預售成績即十分亮眼，顯示肺炎疫情趨緩，消費者追求健康與免疫力提升的意願十分強烈，預估營運將逐漸回穩。

健身 股東會

延伸閱讀

中市議員催生水湳轉運中心 交局：盼明年開工

健身網紅挑戰「巨石強森一日7餐」，5000大卡菜單隔天變重1公斤？

水湳轉運中心轉10年沒影? 交通局：拚2024年啓用

避疫守健身營3個半月 他減重75公斤

相關新聞

家樂福砸32億併頂好 這筆交易真的很划算

家樂福（Carrefour）去年淡出中國大陸市場，卻向另一個華人市場繼續挺進。家樂福2日宣布，已和香港牛奶集團（Dair...

疫情趨緩5月機車銷量回溫 電車市占卻跌落一成

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，據機車業者統計，5月份機車總市場銷量共計6萬9242台，較上月成長2755輛，其中油車市占站穩...

欣陸三大事業體 營運熱轉

欣陸投控去年結束印度專案後，今年加強本業發展，欣陸昨（2）日指出，目前三大事業體營運能見度高，包括大陸工程待建案量超過7...

新北青創群募輔導 10組入選

新北市政府經濟發展局主辦的「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，委託貝殼放大群眾集資顧問公司執行，...

晟德轉投資加科思 敲定240億新藥授權

繼合一五點三億美元授權大案後，台灣新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯...

晟德投資新藥報捷 授權金衝240億

生技業投資新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥SHP2抑...

台灣惠康華麗退場 家樂福大進補

家樂福併購台灣惠康集團消息震驚市場，但從市場角度分析，家樂福透過接手頂好在台深耕多年的據點及物流、電商等優勢，可加速超市...

挑戰全聯！家樂福併購頂好 成超市二哥

肺炎疫情重創消費零售市場，卻有連鎖量販業者逆勢操作，透過併購擴大市場占有率。家樂福昨發出聲明，將砸下約卅二點五億新台幣（...

家樂福瞄準高端 客群與全聯不同

家樂福昨天為台灣零售市場帶來震撼彈，宣布收購Dairy Farm集團全部股份，包括旗下頂好Wellcome超市和Jaso...

國際大廠「獵藥」 台廠機會大

全球出現「缺新藥潮」，國際大藥廠四處「獵藥」，近期合一、晟德轉投資的加科思旗下產品，不約而同被國際大廠相中，艾伯維（Ab...

林榮錦慧眼識英雄 河南窮小子寫兩岸新藥傳奇

台灣本土人才攜手中國大陸河南窮小子，寫新藥傳奇。最近台灣新藥投資很熱，從合一生技以5.3億美元刷新台灣新藥授權紀錄後，晟...

趨勢觀察／台經院研究六所所長吳孟道：數位轉型 翻轉這一疫

今年新冠肺炎疫情爆發，不只對亞洲地區，對於歐美市場乃至於全球，都產生極大衝擊，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道指出，在疫...

熱門新聞

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

影／三倍券遭轟！藍：找民眾麻煩 民眾黨：健保卡領已違法

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。