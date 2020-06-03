柏文股東會通過股利案 今年新增8館助攻營收戰歷史新高

柏文（8462）今日舉辦股東會，會中通過去年財報與股利案，並完成董監改選。柏文表示，今年將再增加8個健身工廠新廠館，是營收主要成長動能，有利營收持續挑戰歷史新高，預估成長幅度達雙位數。

柏文去年合併營業收入35.27億元，年增17.09%，創歷史新高，合併稅後淨利4.77億元，年增 4.18%，稅後淨利率13.52%；去年度每股稅後純益7.15 元。股東會並通過每股配發現金股利5.38元元、股票股利0.50元，合計5.88元。

柏文表示，今年至少再新增8處健身工廠新廠館，其中，台南市永華廠、台中市水湳廠、桃園市南崁廠皆已開出，接下來預計要開的是台北市石牌廠，會在6月下旬開幕。下半年預計有新北市、新竹地區及彰化縣等 四處廠館陸續開幕營運。

柏文表示，國內健身業去年銷售額突破120億元，年增28.63%，且近8年的年複合成長率達25%，健身業已成為台灣服務業中高成長的明星產業，看好產業未來成長性。公司已開發完成全新的APP系統，此系統包括可紀錄個人運動數據與訓練日記，預計可藉此增加會員養成運動習慣的機會，並提高會員續約率。

受疫情影響，柏文表示，4月營收應是今年谷底，近期各廠館會員進場健身人數已明顯增加，加上5月開始預售的台北市石牌廠，首日預售成績即十分亮眼，顯示肺炎疫情趨緩，消費者追求健康與免疫力提升的意願十分強烈，預估營運將逐漸回穩。