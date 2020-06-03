疫情趨緩5月機車銷量回溫 電車市占卻跌落一成

量販店龍頭家樂福今（2）日投出震撼彈，宣布即起將併購頂好超市及JASONS超市，總店數預計增至380家，該股權交易案預計於本年底完成，屆時家樂福將成為台灣超市通路市占率第二強，緊追穩坐第一的全聯。對此，有網友就相當不解，頂好的母公司是香港零售龍頭牛奶國際（Dairy Farm），在台灣的門市也不少，究竟是什麼原因讓頂好的商品價格幾乎不如全聯呢？

2020-06-02 20:42