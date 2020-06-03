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疫情趨緩5月機車銷量回溫 電車市占卻跌落一成
隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，據機車業者統計，5月份機車總市場銷量共計6萬9242台，較上月成長2755輛，其中油車市占站穩9成、電車占比低於1成，油、電銷售占比「油90.7%：電9.3%」。光陽看好6月市場景氣回溫，執行長柯俊斌更下達6月目標挑戰市占36%。
根據最新資料顯示，5月台灣機車總市場掛牌台數6萬2787台，較上月成長4.1%，業者認為，主要原因5月起學生族群面臨畢業季，就學及就業對於機車需求增加，中下旬銷量衝刺最為明顯。
其中光陽以銷量2萬3751輛奪冠，比上月多2543輛，成長12%。光陽分析，主因5月推出「3零暖心專案」，以及母親節檔期推出LIKE125/150七期車款限時加贈氣炸鍋方案，讓銷售超乎預期暴增5成，也讓光陽七期車款較上月成長8成以上。展望6月，光陽預計將提升5成業績銷售，看好6月銷售量占比目標衝破36%。
反觀電動車，雖仍有地方政府補助名額，旺季期間受電車補助縮減、車廠電動車品質、收費制度爭議等影響，本月銷量大幅減少。電動車龍頭Gogoro在5月銷售量較去年同期降6399台，僅銷售5244台，市占大幅衰退至7.6%，電動車聯盟銷量同步下挫，市場擔憂前景並不樂觀。
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