家樂福瞄準高端 客群與全聯不同

家樂福昨天在台灣零售市場投下震撼彈，宣布收購Dairy Farm集團全部股份，包括旗下頂好Wellcome超市和Jasons Market Place共二二四間分店。商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍認為，這時公布，讓零售業者都能為振興三倍券做適當準備，另外，也代表目標客群將與其他業者做出明顯畫分。

李世珍指出，家樂福積極從核心的量販店領域，轉型跨足超市版圖，家樂福目前在台灣有一三七家分店，其中包含六十九家便利購超市，不過超市店面選址需足夠面積、客流量，拓點不易，相較之下，若家樂福能一次承擔增加二二四間店的風險，直接收購頂好Wellcome和Jasons會較快，以家樂福便利購經驗來操作頂好，困難度不高。

此收購案完成後，家樂福將成為台灣超市通路市占率第二的通路，會否帶來一場「超市戰爭」？李世珍認為，以在二○一五年收購松青超市的全聯來比較，在品牌定位上就有差異，比起全聯的「local」、「便宜」，家樂福和這次收購的頂好Wellcome和Jasons客單價都較高，客群也不同。他說，可以想見家樂福收購的目的也許是要將品牌往「高端」方向推進。

另外，家樂福過去致力於科技化，包括家樂福App、自助結帳、掃碼購等，李世珍表示，這些應用都會被帶入未來的頂好Wellcome和Jasons，家樂福將擁有更多不同客層的消費大數據，也會將台灣零售業整體的科技成分再提升。