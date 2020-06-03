快訊

振興三倍券怎麼用？快來玩腦筋急轉彎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家樂福瞄準高端 客群與全聯不同

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
Jasons Market Place將轉成家樂福頂級超市。 記者杜建重／攝影
Jasons Market Place將轉成家樂福頂級超市。 記者杜建重／攝影

家樂福昨天在台灣零售市場投下震撼彈，宣布收購Dairy Farm集團全部股份，包括旗下頂好Wellcome超市和Jasons Market Place共二二四間分店。商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍認為，這時公布，讓零售業者都能為振興三倍券做適當準備，另外，也代表目標客群將與其他業者做出明顯畫分。

李世珍指出，家樂福積極從核心的量販店領域，轉型跨足超市版圖，家樂福目前在台灣有一三七家分店，其中包含六十九家便利購超市，不過超市店面選址需足夠面積、客流量，拓點不易，相較之下，若家樂福能一次承擔增加二二四間店的風險，直接收購頂好Wellcome和Jasons會較快，以家樂福便利購經驗來操作頂好，困難度不高。

此收購案完成後，家樂福將成為台灣超市通路市占率第二的通路，會否帶來一場「超市戰爭」？李世珍認為，以在二○一五年收購松青超市的全聯來比較，在品牌定位上就有差異，比起全聯的「local」、「便宜」，家樂福和這次收購的頂好Wellcome和Jasons客單價都較高，客群也不同。他說，可以想見家樂福收購的目的也許是要將品牌往「高端」方向推進。

另外，家樂福過去致力於科技化，包括家樂福App、自助結帳、掃碼購等，李世珍表示，這些應用都會被帶入未來的頂好Wellcome和Jasons，家樂福將擁有更多不同客層的消費大數據，也會將台灣零售業整體的科技成分再提升。

家樂福 品牌 戰爭

延伸閱讀

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

家樂福併購頂好及JASONS 學者：對全聯有殺傷力

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

家樂福1.1 億美元併購惠康百貨 頂好 Jasons納歸旗下

相關新聞

挑戰全聯！家樂福併購頂好 成超市二哥

肺炎疫情重創消費零售市場，卻有連鎖量販業者逆勢操作，透過併購擴大市場占有率。家樂福昨發出聲明，將砸下約卅二點五億新台幣（...

疫情趨緩5月機車銷量回溫 電車市占卻跌落一成

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，據機車業者統計，5月份機車總市場銷量共計6萬9242台，較上月成長2755輛，其中油車市占站穩...

欣陸三大事業體 營運熱轉

欣陸投控去年結束印度專案後，今年加強本業發展，欣陸昨（2）日指出，目前三大事業體營運能見度高，包括大陸工程待建案量超過7...

新北青創群募輔導 10組入選

新北市政府經濟發展局主辦的「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，委託貝殼放大群眾集資顧問公司執行，...

晟德轉投資加科思 敲定240億新藥授權

繼合一五點三億美元授權大案後，台灣新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯...

晟德投資新藥報捷 授權金衝240億

生技業投資新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥SHP2抑...

台灣惠康華麗退場 家樂福大進補

家樂福併購台灣惠康集團消息震驚市場，但從市場角度分析，家樂福透過接手頂好在台深耕多年的據點及物流、電商等優勢，可加速超市...

家樂福瞄準高端 客群與全聯不同

家樂福昨天為台灣零售市場帶來震撼彈，宣布收購Dairy Farm集團全部股份，包括旗下頂好Wellcome超市和Jaso...

國際大廠「獵藥」 台廠機會大

全球出現「缺新藥潮」，國際大藥廠四處「獵藥」，近期合一、晟德轉投資的加科思旗下產品，不約而同被國際大廠相中，艾伯維（Ab...

林榮錦慧眼識英雄 河南窮小子寫兩岸新藥傳奇

台灣本土人才攜手中國大陸河南窮小子，寫新藥傳奇。最近台灣新藥投資很熱，從合一生技以5.3億美元刷新台灣新藥授權紀錄後，晟...

趨勢觀察／台經院研究六所所長吳孟道：數位轉型 翻轉這一疫

今年新冠肺炎疫情爆發，不只對亞洲地區，對於歐美市場乃至於全球，都產生極大衝擊，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道指出，在疫...

憲生說法／換人做的迷思

「爸爸，為什麼那些大人要不停地喊著『換人做做看』？」吃飯時，忽然聽到隔壁桌一位小孩指著電視轉播的選舉造勢場合，問他的父親...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

影／三倍券遭轟！藍：找民眾麻煩 民眾黨：健保卡領已違法

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。