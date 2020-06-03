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家樂福砸32億併頂好 這筆交易真的很划算

經濟日報 / 編譯劉忠勇╱綜合外電
全台199家頂好Wellcome超市將被家樂福併購。 記者杜建重／攝影
全台199家頂好Wellcome超市將被家樂福併購。 記者杜建重／攝影

家樂福（Carrefour）去年淡出中國大陸市場，卻向另一個華人市場繼續挺進。家樂福2日宣布，已和香港牛奶集團（Dairy Farm）簽署協議，將收購牛奶集團在台灣的惠康百貨全部股份，整筆交易價值9,700萬歐元（1.1億美元），199家頂好Wellcome超市及25家JASONS，全將納歸旗下。

家樂福去年6月以人民幣48億元（6.99億美元）出售80%股份給蘇寧易購，大陸市場電子商務普及率極高，外國品牌在當地也不再享有優勢，有投資人認為退出大陸是明智之舉。但在台灣市場，家樂福卻反守為攻，不僅是台灣最大的量販店，也將成為台灣市占率第二的超市通路。

這項併購對家樂福有什麼好處？

家樂福在新聞稿中說，整併這些事業後，「顧客及團隊成員將有來自家樂福更大的力量及規模支持，也能夠提供給台灣顧客更好的品質、價格、以及服務」。

這項併購「在有吸引力的條件下談成」，為家樂福集團將加速在台灣發展高速成長的超市模式（proximity format）展店營運。

這次併購價碼有多大吸引力？

英國投資集團 Shore Capital認為，家樂福談成一筆好交易，9,700萬歐元的價碼 ，遠低於惠康去年營業額3.9億歐元。「可以想見，此交易應可為家樂福帶來相當可觀的潛在收益，包括來自「採購規模、集中化後的間接費用更有效利用、被併購方生產力也有提升的空間」。

投銀Bryan Garnier也指出，交易價位「極有吸引力」，若不計估價大約3,500萬歐元的倉儲，交易價位只有去年營業額的0.16倍。家樂福有辦法提升台灣惠康的獲利力，也就是在台灣達到2019年息稅前利潤率4.2%的標準。

高盛則認為，這項交易對家樂福而言是「小利多」。高盛指出，家樂福在台灣已有137家分店，其中包含69家便利購超市。

家樂福 併購 高盛 頂好超市

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