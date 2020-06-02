頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

量販店龍頭家樂福今（2）日投出震撼彈，宣布即起將併購頂好超市及JASONS超市，總店數預計增至380家，該股權交易案預計於本年底完成，屆時家樂福將成為台灣超市通路市占率第二強，緊追穩坐第一的全聯。對此，有網友就相當不解，頂好的母公司是香港零售龍頭牛奶國際（Dairy Farm），在台灣的門市也不少，究竟是什麼原因讓頂好的商品價格幾乎不如全聯呢？

台灣頂好超市為香港怡和集團旗下的牛奶國際（Dairy Farm）所有，牛奶國際為香港零售業龍頭，在當地經營惠康超市、量販店、便利商店等，於1987年收購台灣頂好企業旗下的頂好超市，業務遍及亞洲多國。該名網友在社群論壇PTT上發文表示，頂好經常在特價，但是價格大多只減價1元，讓他相當疑惑，「頂好的爸爸在香港至少是龍頭老大，在台灣也有209家的實力，進貨成本應該不會比全聯差太多吧」，但「為什麼不跟上全聯的價格、是真的跟不了嗎？」

對此，許多網友就認為，「規模大小」是頂好的商品價格無法與全聯制衡的一大關鍵，現行全聯門市約有一千家，為頂好的5倍之多，「規模全面性輾壓，是要跟去哪」、「頂好一區就一家，全聯一條路就六、七家，規模怎麼比」、「全聯是用大量去談價，跟大潤發差不多」。不過，也有部分網友表示，「頂好有不少東西比全聯便宜」、「頂好價格比較好」。

另有網友曾在PTT上針對頂好在台灣的優勢進行詢問，大多數民眾則認為，頂好「24小時」的營業時間，是其它超市無法比擬的。