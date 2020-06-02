快訊

家樂福併購頂好及JASONS 學者：對全聯有殺傷力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

聯合新聞網 / 綜合報導
頂好超市目前在台灣約有200家門市。圖為台北大直頂好超市。圖／中央社
頂好超市目前在台灣約有200家門市。圖為台北大直頂好超市。圖／中央社

量販店龍頭家樂福今（2）日投出震撼彈，宣布即起將併購頂好超市及JASONS超市，總店數預計增至380家，該股權交易案預計於本年底完成，屆時家樂福將成為台灣超市通路市占率第二強，緊追穩坐第一的全聯。對此，有網友就相當不解，頂好的母公司是香港零售龍頭牛奶國際（Dairy Farm），在台灣的門市也不少，究竟是什麼原因讓頂好的商品價格幾乎不如全聯呢？

台灣頂好超市為香港怡和集團旗下的牛奶國際（Dairy Farm）所有，牛奶國際為香港零售業龍頭，在當地經營惠康超市、量販店、便利商店等，於1987年收購台灣頂好企業旗下的頂好超市，業務遍及亞洲多國。該名網友在社群論壇PTT發文表示，頂好經常在特價，但是價格大多只減價1元，讓他相當疑惑，「頂好的爸爸在香港至少是龍頭老大，在台灣也有209家的實力，進貨成本應該不會比全聯差太多吧」，但「為什麼不跟上全聯的價格、是真的跟不了嗎？」

對此，許多網友就認為，「規模大小」是頂好的商品價格無法與全聯制衡的一大關鍵，現行全聯門市約有一千家，為頂好的5倍之多，「規模全面性輾壓，是要跟去哪」、「頂好一區就一家，全聯一條路就六、七家，規模怎麼比」、「全聯是用大量去談價，跟大潤發差不多」。不過，也有部分網友表示，「頂好有不少東西比全聯便宜」、「頂好價格比較好」。

另有網友曾在PTT上針對頂好在台灣的優勢進行詢問，大多數民眾則認為，頂好「24小時」的營業時間，是其它超市無法比擬的。

頂好超市 全聯 家樂福 PTT

延伸閱讀

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

書香變雞排香！台中一中怎變身商圈？神人描繪「25年前真實樣貌」

相關新聞

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

量販店龍頭家樂福今（2）日投出震撼彈，宣布即起將併購頂好超市及JASONS超市，總店數預計增至380家，該股權交易案預計於本年底完成，屆時家樂福將成為台灣超市通路市占率第二強，緊追穩坐第一的全聯。對此，有網友就相當不解，頂好的母公司是香港零售龍頭牛奶國際（Dairy Farm），在台灣的門市也不少，究竟是什麼原因讓頂好的商品價格幾乎不如全聯呢？

家樂福併購頂好及JASONS 學者：對全聯有殺傷力

家樂福集團今天宣布收購224間頂好及JASONS超市，目標成為台灣市占率第二的超市通路。學者分析，這起併購案對家樂福可說...

影／星宇航空跨出復航第一步

新冠肺炎疫情趨緩之際，星宇航空2日跨出復航的第一步，首度載客飛往澳門。旅客人數雖然只有個位數，仍有「星宇迷」守候櫃台，與...

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

家樂福集團2日宣布，將斥資約台幣32億元，收購登台33年的頂好超市，以及旗下的JASONS Market Place，目標將成台灣超市通路市占率第二...

家樂福1.1 億美元併購惠康百貨 頂好 Jasons納歸旗下

家樂福（Carrefour）已和香港牛奶集團（Dairy Farm）集團簽署協議，將收購牛奶集團在台灣的惠康百貨全部股份...

家樂福證實 併購全台224家頂好、Jasons超市

家樂福集團今（2）日證實已與Dairy Farm集團簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的...

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

震撼彈！家樂福將併購頂好超市以及走高檔路線的Jasons超市。經記者詢問，頂好僅表示，交由家樂福發言，至於台灣家樂福則未...

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

疫情導致許多行業產生巨變，與民生消費有緊密關聯的量販通路版圖也將有大變動。

Edenred攜手foodpanda 打造防疫即饗券

新冠肺炎疫情為世界帶來前所未見的衝擊，全球各大企業也面臨各種挑戰！在這艱難的時刻，Edenred集團與世界各地夥伴緊密地...

祥碩捐款清華科管院 為學生開啟世界之窗

祥碩（5269）支持清華大學科技管理學院「境外學習倍增計畫」，今（2）日捐款500萬元，響應拓展學生的國際視野，開啟清華...

中製造業反轉衰退 台日韓持續緊縮

中國5月的製造業持續復甦，亞洲其他國家卻依舊處在緊縮狀態！中國的財新採購經理人指數（PMI）躍升至50.7，創下1月以來的新高，顯示出第一季的衰退已經出現反轉。然而，日韓的PMI都創下2009年以來的

搶攻50億市場大餅 永大祭「零接觸」防疫電梯

看好後新冠病毒「零接觸」商機，永大機電超前部署，歷經多時研發整合全台首座複合式全方位+0防疫電梯今(2)日記者會正式對外...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

影／三倍券遭轟！藍：找民眾麻煩 民眾黨：健保卡領已違法

仁寶平廠800名越南移工罷工 稱遭不當對待、非法扣款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。