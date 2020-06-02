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家樂福併購頂好及JASONS 學者：對全聯有殺傷力

預售案鐫画賣超好 大陸建設張良吉：今年新推案衝150億

經濟日報 / 記者陳美玲黃阡阡／即時報導
欣陸投控旗下大陸建設董事長張良吉(左二)今（2）日表示，大陸建設目前除了一般住宅或和飯店合作的酒店式公寓外，也同步開發新產品，像是銀髮住宅，現在公司正努力尋找適當土地，像是桃園、台中等區域，不過銀髮住宅是不是要包括辦公室、零售，現在團隊還在研究思考中。 記者陳美玲／攝影
欣陸投控旗下大陸建設董事長張良吉(左二)今（2）日表示，大陸建設目前除了一般住宅或和飯店合作的酒店式公寓外，也同步開發新產品，像是銀髮住宅，現在公司正努力尋找適當土地，像是桃園、台中等區域，不過銀髮住宅是不是要包括辦公室、零售，現在團隊還在研究思考中。 記者陳美玲／攝影

欣陸投控旗下大陸建設董事長張良吉今（2）日表示，大陸建設目前除了一般住宅或和飯店合作的酒店式公寓外，也同步開發新產品，像是銀髮住宅，現在公司正努力尋找適當土地，像是桃園、台中等區域，不過銀髮住宅是不是要包括辦公室、零售，現在團隊還在研究思考中。

大陸建設今年新推案有四筆、合計新推案金額達150億元，其中4月推出的「鐫画」總銷約35億元，戶數已賣逾八成、僅剩10多戶。另外總銷35億元的天母案「鐫月」預計6月開案。

下半年部分，大陸建設預計7、8月將推出與大和房屋合作的高雄亞洲新灣區住宅、飯店案，其中住宅總銷約45億元，規劃25~55坪產品。10、11月規劃推出總銷35億元天津街住宅案，下半年還有總45億元的馥敦飯店住宅案。

成屋案部分，目前大陸建設有「宝格」，總銷120億元的「丽格」分回72.65億元、目前銷售率達五成，台北市信義區「琢白」去化也達六成，「琢豐」則賣了九成、僅剩七、八戶，合計可售餘屋約50~60億元，總計今年全年大陸建設可售案量破200億元。

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