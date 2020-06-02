影／星宇航空跨出復航第一步

新冠肺炎疫情趨緩之際，星宇航空2日跨出復航的第一步，首度載客飛往澳門。旅客人數雖然只有個位數，仍有「星宇迷」守候櫃台，與空、地勤人員合影，為工作人員加油打氣；總算跨出復航艱難的一步，星宇員工也為自己加油。

新冠肺炎疫情蔓延期間，星宇航空剛開航的澳門、越南峴港、馬來西亞檳城3條航線都被迫停飛因應。為了維持機組員最低飛行時數及航空貨運的需求，星宇的飛機陸續飛出，同時腹艙裝載貨物，幫公司賺回一些現金。

復航載客首班飛機，2日晚間6時40分準時後推前往澳門，旅客人數只有個位數，星宇航空仍舊派遣超過10名以上的機組員執勤，讓旅客受寵若驚。

機組員到機場報到前，有「星宇迷」守候在星宇航空櫃台前，要求與空勤、地勤人員合照留念，用具體行動為執勤人員加油打氣。「星宇迷」並表示，稍後會到桃園機場第2航廈觀景台，目送星宇復航的飛機起飛。

因為新冠肺炎疫情滯留台灣好幾個月的兩位醫療專業人員，為了趕回大陸工作崗位，搭乘星宇航空2日的班機經澳門轉往大陸珠海，意外搭上星宇航空復航的首班飛機。