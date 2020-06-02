藥華藥真性紅血球增多症新藥 獲台灣TFDA藥證

藥華醫藥（6446）今(2)日宣布，旗下治療真性紅血球增多症(PV)新藥 P1101，通過衛福部新藥查驗登記審查，取得TFDA藥證後，預估最快6月中旬可以自費方式在國內上市，並同時申請健保給付，希望2021年上半年取得健保藥價。該藥繼去年獲歐盟核准後，再獲全球第二張藥證。

藥華藥表示，由於台灣在藥證申請、醫療規範及全民健保等各方面法規制度均完全與國際十大先進國接軌，故在P1101取得世界各國藥證的過程中，台灣為第一個使用申請歐盟藥證的臨床試驗數據結果取得主管機關同意免除銜接性試驗、直接取得藥證許可的國家。

藥華藥指出，因P1101可滿足醫療之迫切需求並具醫療上主要優勢，TFDA同意P1101之新藥查驗登記得以優先審查機制進行。藥華藥於2019年7月31日向TFDA提出P1101的藥品查驗登記申請，TFDA官員的專業審核再加上藥華藥熟諳法規全力配合，扣除期間停止計算審核時間（Clock Stop）， P1101從送出藥證申請到獲領證通知，總審核時間僅235天，達到衛福部所規範的優先審查管控時間的240天，提前達標。

該藥亦為目前亞洲唯一正式核准用於治療血液腫瘤的生物性新藥，對於包括台灣在內的亞洲PV病患是一大福音。藥華藥表示，台灣對於恩慈療法的法規領先國際，P1101在國內展開骨髓增生性腫瘤（MPNs）領域的恩慈療法已有兩年餘，醫師們不僅對干擾素的不良印象逐漸改觀，並且認同它確實是最創新型超長效干擾素藥物。

該藥不僅副作用低、病患接受長期治療的意願高，更重要的關鍵是可依病患所需的最高劑量來達到療效。迄今所有參與恩慈療法的MPN病患皆持續接受治療、沒有中斷，患者在病情受到控制後，生活品質亦大幅改善。

藥華藥進一步表示，藥華藥已於5月底通過認購股份方式取得泛泰醫療產品股份有限公司（以下簡稱泛泰醫療）100%股權，整合泛泰醫療為藥華藥集團旗下子公司，泛泰醫療為國內知名的專業醫療產品行銷暨倉儲物流公司。

藥華藥透露，因藥華藥起初即規劃未來全方位的發展研發、臨床、製造及行銷，故自2018年準備送件申請台灣藥證時即積極著手P1101的上市行銷布局，計劃建立台灣在地的行銷團隊。透過台灣罕見血液疾病領域KOL的推薦，藥華藥於2018年委託泛泰醫療進行研究，兩年間雙方合作與互動的過程中達到一致共識，藥華藥未來可借重泛泰醫療在罕見血液疾病領域行銷方面的專長與銷售經驗，在台灣建立MPN領域的病友團體，並拓展藥華藥未來產品線在台灣的銷售市場。