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新北國際媒體園區 將創351億元產值

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

拚內需經濟，國產署今（2）日表示將持續與地方政府共同合作開發國有地，近二十年來累計共61案，近期最大案就是新北國際媒體園區四塊基地，分別由三井、東森、三立得標，合計將可創造351億元產值，提供3,526個工作機會。

新北市政府在林口推動新北影視城計畫，共分為四塊基地，採設定地上權方式招商，其中A基地由台灣三井不動產公司得標、B基地由東森國際公司得標，C、D兩塊基地則是由三立影城公司奪下。

國產署表示，此案是中央與地方合作開發國有地，近年來最受矚目的案件之一。A、B基地都已經在今年3月完成簽約，C、D兩塊基地則仍在議約中，從去年談到現在，陸續開花結果。

國產署官員表示，這四塊基地合計可創造總產值達351億元，提供就業機會也達到3,526個，可兼顧土地活化及產業發展需求，達成中央、地方、投資者與消費者多贏。

除了去年以來陸續招商的新北國際媒體園區外，官員表示，今年也陸續與地方政府合作，分別有屏東縣菸葉廠1936文化基地旁立體停車場、台東縣池上鄉太陽光電綠能專區等兩案順利簽約，這兩案合計也可創造逾40億元產值。

官員表示，目前簽約的61案中，有28案完成招商、18案正在興建中，另有15案持續招商中。所有案件又以文創園區最多，其次則是商業設施、產業園區、觀光遊憩設施等。

過去較為知名的案件，包括台北啤酒工廠、新北市秀泰生活樹林店、台中審計新村、台東知本溫泉商圈等。

官員表示，近幾年來類似的中央、地方合作案，每年大約都有四到五件，今年也會持續努力，不過也希望地方政府做好規劃，財政部會審慎核定，以免未來完工後變成蚊子館。

國產署 地方政府 太陽光電

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