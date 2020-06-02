六都店面桃園市最夯 這個行政區奪首季交易冠軍

近年桃園建設利多加人口紅利，不僅帶動房市交易也讓店面走夯。根據實價登錄統計，2020年第一季六都店面交易件數統計共424件，六都中店面最賣座的行政區，以「桃園市桃園區」為首交易達21件、「桃園市楊梅區」則以15件居次，「新北市林口區」與「台北市中山區」並列第三各14件。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，疫情讓店面交易走「總價」導向，2020年第一季桃園市桃園區店面，平均總價在2,039萬元，總價在2000萬元左右的店面是相當誘人，因為桃園是北台灣房價負擔率不到30%的都會區，桃園店面多屬中低總價、價格實惠，店面空置率相對低，且投資門檻低入手相對六都容易，因此讓店面買家愛不釋手。

值得一提的是，桃園市楊梅區與新北市林口區，擠進最賣座的行政區第二、三名，顯見市場資金不僅停留在會主要熱門商圈，更將投資觸角延伸到衛星行政區中的在地店面，多半屬於社區生活型以及自住透店型兩種。

江怡慧分析，店面型態有熱門商圈型、社區生活型、趨勢增值型等等，消費主客群不同，現階段因為疫情關係社交受限，有許多熱門商圈因為觀光人潮減少進而受到影響，屋主也不願降價求售，造成有行無市，相反地屬非高總價型的店面，位成熟穩定社區的生活商圈，以在地消費人口為主的店面，客源與收租相對穩定成為搶手貨。

回顧2019年度，最賣座行政區桃園市桃園區以180件奪下最賣座的冠軍、台中市北屯區以125件拿下第2名，桃園市中壢區以119位居第3名。今年第一季六都店面交易最賣座的行政區仍由「桃園市桃園區」蟬聯拿下第一名。

江怡慧補充，現階段店面市場表現多以「中低總價」交易為主，而一直是高價位的北市店面也不例外，同樣全台第三名的「台北市中山區」店面，平均總價約2,638萬元，像林森商圈就不乏小坪數店面，根據最新實登資料顯示，北市店面熱區前三名多以巷弄間的住宅一樓店面更是夯，都是低總熱門物件地盤，印證這類產品搶手度。