大陸建設：2022年有望迎新一波營運成長期

欣陸投控（3703）今（2）日舉行股東會前媒體茶敘，旗下大陸建設董事長張良吉表示，手上土地存量達500億元，對未來營運看法相對樂觀。展望今明兩年，除持續推案外，台中「丽格」首季完工，陸續認列相關營收；2021年下半年則有「琢豐」完工，目前已接近完銷。2022年起，隨著建案完工，則有望迎來新一波營運成長期。

張良吉指出，去年營運穩健，房屋銷售共認列59億元營收，且處分高鐵股票及一部分民生大樓樓層，帶動營運成長。今年以來，雖有新冠肺炎疫情，但央北重劃區「鐫画」按計劃推案，3月以來銷售超過8成。

包括「鐫画」在內，大陸建設今年預計推出四個新建案，分別是「鐫月」、台北市南京東路的馥敦飯店合建案，以及台北市天津街都更案等，將陸續於第2季開始銷售，可認列金額加起來超過150億元。

就完工時間來看，新建案時間點多落在2022年以後，其中「鐫画」、「鐫月」為2022年，天津街都更案為2023年，馥敦飯店合建案則2024年。

展望今年，大陸建設 將持續認列「琢白」、「丽格」及「寶格」成屋銷售收入，預計可認列總金額超過150億元。2021年下半年，總銷90億元的「琢豐」將完工，大陸建設預計可分回認列金額為5億元。

除自建及合建案外，大陸建設目前共有五案以投資方式進行開發。除了台北市信義區的A7案外，目前還有與日商大和房屋合資進行開發的高雄日航酒店案；海外部分則有位於美國舊金山的飯店住宅案「Serif and The LINE SF」、馬來西亞吉隆坡的酒店式公寓「Capri byFraser」和同樣位於吉隆坡周邊孟沙（Bangsar）區的住宅大樓案。

其中，舊金山案及高雄案均可望於今年開始進行銷售。高雄案部分，已於一月中旬進行開工動土，預定於2023年第四季完工並開始營運。張良吉指出，未來酒店將委由大倉飯店旗下的日航酒店管理集團負責飯店經營管理，將成為高雄首家的日系連鎖酒店。