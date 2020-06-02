不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

家樂福集團2日宣布，將斥資約台幣32億元，收購登台33年的頂好超市，以及旗下的JASONS Market Place，目標將成台灣超市通路市占率第二，有通路業者指出，家樂福此舉除了有衝刺生鮮零售市場的意味，還有看中頂好旗下的物流營運中心，可望加快電商送貨速度。

家樂福集團2日表示，和香港牛奶集團（Dairy Farm）簽署協議，將收購牛奶集團在台灣的惠康百貨全部股份，此次交易，包含199家頂好超市及25家Jasons Market Place，也包含了物流中心的資產及土地，預訂今年底以前完成交易。

目前家樂福在台灣共有137家分店，未來包括199家頂好Wellcome、25家JASONS Market Place，總店數預計將上看380家。消息一出，不少網友紛紛表示家樂福將一家獨大抗衡全聯，「法商併購港資，挑戰台資龍頭全聯」、「家樂福要跟全聯拚了」、「頂好被併購是遲早的事，價格那麼沒競爭力」。

公平交易委員會則表示，目前尚未收到兩家結合的申報案，未能加以評論，若收到案件會依法處理。

根據ETtoday新聞雲報導，針對這起震撼全台的併購案，一名不具名的通路業者指出，家樂福併購頂好超市有兩個優勢，其一，台灣家樂福以往在非食品類別，如服飾、五金等品項，較有優勢，此次併購頂好，將借重頂好在生鮮農產品的重要地位，有意拓展生鮮零售版圖，增加有機商品的品項。

其二，併購頂好除了可以增加實體店面的據點，家樂福也看中頂好的物流中心的資產和土地，台灣家樂福總經理王俊超曾表示，要在桃園興建北區物流中心，未來啟用後，可望加快電商送貨速度。

另外，曾有網友在PTT上詢問，頂好在台灣市場有什麼優勢，網友指出「比便宜比不過全聯；比店面數也比不過全聯、美廉社；比精緻也比不過百貨公司的超市，也沒搞會員制之類的」，好奇頂好還有哪些優勢會吸引消費者。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「24小時真的猛」、「我能想的到的優勢大概就是24小時吧」、「好吧，營業時間有贏」、「以前貨很多種現在比全聯還囧」。