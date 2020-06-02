快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

亞太區智慧城市評比 台灣四縣市獲優勝、成最大贏家

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

亞太區智慧城市評比台灣拔得頭籌，根據研調機構IDC（國際數據資訊有限公司）調查，來自14個不同類別，共19項最佳智慧城市專案中，台北市、新北市、台南市、高雄市勇奪四項優勝，台灣成本屆最大贏家；中國和新加坡則分別獲得三項大獎居次，澳洲與韓國獲得兩項大獎。

IDC指出，本屆台北市政府、新北市政府、台南市政府、高雄市政府，分別在「教育」、「公民參與」、「智慧水務」與「公共衛生與社會服務」四項類別中勝出。

台北市政府2019年即以「學習無界限-全方位智慧教育在台北」獲得優勝殊榮，今年則再度以「學習無界限+ - 台北酷課網路學校」奪下教育類大獎，顯見台北市府在智慧教育領域的持續努力。

新北市的「新北智慧社區App公民參與計畫」贏得公民參與類大獎，台南市則以「台南市智慧防汛網建置計畫」獲得智慧水務類別大獎；高雄市政府本次則以實施範圍橫跨高雄市、屏東縣、澎湖縣的「打造智慧樂活共照社區」專案，獨得「公共衛生與社會服務」類別大獎。

IDC亞太區公共事業部負責人Gerald Wang表示，城市營運的進一步自動化，為居民提供更好的數位化生態系統以及更多元的的政府服務體驗，這些都主導了SCAPA2020智慧城市項目的轉型主題。今年，許多亞太智慧城市項目專注於制定更為敏捷、更有效率的公共政策和舉措，以實現社會包容性，直觀和創新的城市服務，及可持續的關鍵基礎設施革命和全球參與。

智慧城市 IDC

延伸閱讀

IDC亞太智慧城市大獎 台灣奪4獎成最大贏家

高雄市公車式小黃山線50條路線 鄭永祥：今後加強海線

華為手機鏈 花旗示警

最悲慘情境？外資示警 華為恐終止手機部門

相關新聞

家樂福1.1 億美元併購惠康百貨 頂好 Jasons納歸旗下

家樂福（Carrefour）已和香港牛奶集團（Dairy Farm）集團簽署協議，將收購牛奶集團在台灣的惠康百貨全部股份...

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

疫情導致許多行業產生巨變，與民生消費有緊密關聯的量販通路版圖也將有大變動。

家樂福證實 併購全台224家頂好、Jasons超市

家樂福集團今（2）日證實已與Dairy Farm集團簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的...

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

震撼彈！家樂福將併購頂好超市以及走高檔路線的Jasons超市。經記者詢問，頂好僅表示，交由家樂福發言，至於台灣家樂福則未...

Edenred攜手foodpanda 打造防疫即饗券

新冠肺炎疫情為世界帶來前所未見的衝擊，全球各大企業也面臨各種挑戰！在這艱難的時刻，Edenred集團與世界各地夥伴緊密地...

祥碩捐款清華科管院 為學生開啟世界之窗

祥碩（5269）支持清華大學科技管理學院「境外學習倍增計畫」，今（2）日捐款500萬元，響應拓展學生的國際視野，開啟清華...

中製造業反轉衰退 台日韓持續緊縮

中國5月的製造業持續復甦，亞洲其他國家卻依舊處在緊縮狀態！中國的財新採購經理人指數（PMI）躍升至50.7，創下1月以來的新高，顯示出第一季的衰退已經出現反轉。然而，日韓的PMI都創下2009年以來的

搶攻50億市場大餅 永大祭「零接觸」防疫電梯

看好後新冠病毒「零接觸」商機，永大機電超前部署，歷經多時研發整合全台首座複合式全方位+0防疫電梯今(2)日記者會正式對外...

美吾華接班人計畫啟動 李成家之女接任安克、懷特副董

美吾華子公司安克生醫（4188），原任副董事長陳寬墀任期屆滿，李伊俐新任副董事長。李伊俐為美吾華懷特生技集團李成家董事長...

老牌美髮品廠美吾華股東會 現任董事長李成家續任

美吾華（1731）上月29日舉行股東會，股東會任期屆滿改選，李成家董事長續任。美吾華公司股東會決議，108年度盈餘分配的...

防疫商機多 高雄軟體科學園區搶進智慧醫療版圖

此波新冠肺炎疫情催生遠距與AI醫療需求，高雄軟體科學園區廠商今天發表成果，「非接觸式生理感測系統」可減少護理人員出入負壓...

疫情後台東振興觀光 縣府廣邀國內旅行社組800人踩線團

後新冠疫情時代，台東縣政府為重振地方觀光旅遊，結合台東旅行同業公會廣邀全國旅行同業，組成800人的台東踩線團，即日起至1...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。