亞太區智慧城市評比 台灣四縣市獲優勝、成最大贏家

亞太區智慧城市評比台灣拔得頭籌，根據研調機構IDC（國際數據資訊有限公司）調查，來自14個不同類別，共19項最佳智慧城市專案中，台北市、新北市、台南市、高雄市勇奪四項優勝，台灣成本屆最大贏家；中國和新加坡則分別獲得三項大獎居次，澳洲與韓國獲得兩項大獎。

IDC指出，本屆台北市政府、新北市政府、台南市政府、高雄市政府，分別在「教育」、「公民參與」、「智慧水務」與「公共衛生與社會服務」四項類別中勝出。

台北市政府2019年即以「學習無界限-全方位智慧教育在台北」獲得優勝殊榮，今年則再度以「學習無界限+ - 台北酷課網路學校」奪下教育類大獎，顯見台北市府在智慧教育領域的持續努力。

新北市的「新北智慧社區App公民參與計畫」贏得公民參與類大獎，台南市則以「台南市智慧防汛網建置計畫」獲得智慧水務類別大獎；高雄市政府本次則以實施範圍橫跨高雄市、屏東縣、澎湖縣的「打造智慧樂活共照社區」專案，獨得「公共衛生與社會服務」類別大獎。

IDC亞太區公共事業部負責人Gerald Wang表示，城市營運的進一步自動化，為居民提供更好的數位化生態系統以及更多元的的政府服務體驗，這些都主導了SCAPA2020智慧城市項目的轉型主題。今年，許多亞太智慧城市項目專注於制定更為敏捷、更有效率的公共政策和舉措，以實現社會包容性，直觀和創新的城市服務，及可持續的關鍵基礎設施革命和全球參與。