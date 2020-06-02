台船首艘4000噸級巡防艦 蔡總統命名為「嘉義艦」

台船（2208）拿下海巡署巡防艦4艘4000噸統包採購案，價金104.37億元，首艦於6月2日下水命名，由總統蔡英文為首艘4000噸級巡防艦命名，新艦命名為「嘉義艦」，並進行擲瓶下水儀式，第二艘預計109年8月28日辦理安放龍骨典禮，第三及第四艘預計明年度完成。

全球海運市場不景氣，也波及到造船業，台船積極轉型推動多元化接單，搶攻國鑑國造商機。今天「4000噸級巡防艦首艦命名暨下水典禮」由總統蔡英文、台灣董事長鄭文隆、海洋委員會李仲威主委、海巡署陳國恩署長等於台船高雄廠共同主持。

法人分析，台船持續的推動轉型，已經是風電概念股，同時也搶攻國內的軍艦訂單，營運將漸入佳境，目標2025年前造船、海工及造艦營收占比各約3成，全力擺脫去年本業受到造船本業受波及，營運降低谷底窘境，搶攻軍艦訂單，再加上轉型進軍風電市場，今年營運情況可望好轉。

知名國際船舶網表示，若以全球現在手中握有一張2000噸以上訂單的船廠定義作活躍的船廠 (active shipyard)。根據該定義，目前全球活躍船廠有281家，其中217家手中訂單兩年內即將交完，因此推斷，兩年內目前的船廠可能有3分之2會結束營業，剩下的64家船廠握有全球現在75%的訂單，將是未來全球造船業碩果僅存的生產力。

台船表示，很幸運台船是其中有競爭力的一家，事實上在2008年的時候全世界的活躍船廠有934家，來到2017年7月只剩下358家，2018年初剩下300家。這幾年台船努力轉型，除養活在這個廠區工作的8000個家庭外，並且積極轉，受惠於風電政策和國艦國造政策，讓台船能在逆境中繼續拚搏。

展望未來，國艦國造將是台船業務的主要來源，從目前的情況來看，全球短期內商船沒什麼訂單，台船的存在和國艦國造政策將有著更密不可分的關係；從106年起，台船在設計人員方面由300多人陸續培訓，目前已有600餘人，而我們的目標是達到700人，台船目前的電銲工有983人，這是在造船領域上的兩大主力。