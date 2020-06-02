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百貨年中慶也響應防疫新生活 新竹SOGO推贈獎數位化

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
新竹SOGO年中慶期間，只要使用SOGO APP綁定之快樂購卡消費集點，6月8日到6月10日於餐廳或輕食區單筆消費滿1,000元以上，可兌換「Krispy Kreme甜甜圈」或「日分茶 芝士茶王」二擇一。圖／業者提供
新竹SOGO年中慶期間，只要使用SOGO APP綁定之快樂購卡消費集點，6月8日到6月10日於餐廳或輕食區單筆消費滿1,000元以上，可兌換「Krispy Kreme甜甜圈」或「日分茶 芝士茶王」二擇一。圖／業者提供

疫情逐漸控制，商場人潮回流，報復性消費現象出籠，遠東SOGO百貨將於6月4日至6月16日全台同步展開為期13天的年中慶活動，祭出流行服飾七折起。新竹SOGO開檔首四日加碼SOGO APP會員獨享滿5,000送200回饋，還有11大銀行刷卡滿額送電子抵用券，合併各樓層限定滿額贈，回饋率最高達19%以上。

新竹SOGO今年上半年調整店內品牌結構，為顧客引進時下最in品牌，以漢方藥材為精萃成份的頂級保養品牌「雪花秀」、以鮮明色彩及壓摺設計聞名的「me ISSEY MIYAKE」、在2D及3D間任意變化的「BAO BAO ISSEY MIYAKE」、秉持Ladies First精神的帆布鞋品牌「Keds」、以小聚旅行為品牌概念的精緻飾品店「冉冉」、融合醫學科技及藝術工藝的創新運動機能性家具品牌「bgreen就是綠」、影響美國甚至全球潮流的流行品牌「Dickies」、以新時代獨立女性為主要目標的美國時尚優雅瑜珈品牌「DANSKIN」、近年成功結合流行與運動，躍升為年輕人最愛品牌之一的「PUMA」；另外，新竹SOGO開幕九年來首度改造牛仔休閒區，也在年中慶前以重金屬工業風重新呈現。

新竹SOGO今年年中慶的另一大亮點則是韓國物產展，在韓流當道及韓劇熱播帶動下，業者於6月11日至6月28日於三樓活動會館舉辦第二屆韓國物產展，廣邀34家熱門品牌參與，其中有現煮韓國街邊美食魚板、血腸及炸雞；訪韓遊玩必吃的韓式泡菜、辣炒年糕與韓國螃蟹等經典美食；還有追劇時一定會看到的韓式零嘴—爆漿起司條、海苔魚乾脆片、人氣調味杏仁果及蒟蒻果凍飲。此外，本次韓國展將獨家販售「韓國米香煎果派」，讓新竹地區的民眾可以搶先購買品嚐。

業者將於6月13日當日邀請MIKI兒童舞蹈團於店內一樓連通口及三樓活動會館帶來最流行K-POP舞蹈表演，另外還舉辦「SOGO食堂 韓國美食DIY」活動， 6月14日「歐膩的泡菜廚房」邀請韓國水產協會講師教學講解道地韓國泡菜製作秘方；6月21日由韓虎嘯主廚帶領小朋友製作海苔炸雞包飯；6月26、27日新竹在地店家Bitter Sweet老闆帶領大小朋友一同體驗「400次咖啡」、「韓式麻藥飯捲」及「韓式拌飯」的製作。而活動期間除了可以買到韓國著名酒款「瑪格利酒」外，可愛的瑪格利酒寶寶也會不定時出現與小朋友互動拍照。

保持社交距離已融入民眾生活習慣，新竹SOGO響應防疫新生活運動，積極推動贈獎數位化，將滿額贈送的抵用券電子化，年中慶首四日加碼全館單日累計消費滿5,000元送200元電子十足抵用券；另外，刷國泰世華、遠東商銀、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行…等11大銀行信用卡，百貨服飾當日單卡累計刷滿5,000元送300元電子抵用券；大小家電、珠寶、黃金當日單卡刷滿1萬元送500元電子抵用券；精品當日單卡刷滿1萬元送600元電子抵用券，每一門檻最高回饋10萬元，除便利消費者利用隨身手機直接兌領回饋券，減少因兌換贈品聚集排隊造成近距離接觸，讓顧客買得開心又安心。

另外，新竹SOGO年中慶期間，只要使用SOGO APP綁定的快樂購卡消費集點，6月4日到6月7日單筆滿2,000元以上，可兌換「食物保溫防塵套一大一小兩入組」；6月8日到6月10日於餐廳或輕食區單筆消費滿1,000元以上，可兌換「Krispy Kreme甜甜圈」或「日分茶 芝士茶王」二擇一； 6月8日到6月16日全館單筆消費滿1,000元以上還有機會抽中餐廳饗樂美食金。

6月11日至6月28日新竹SOGO舉辦第二屆韓國展，6月13日邀請MIKI兒童舞蹈團於店內一樓連通口及三樓活動會館帶來最流行K-POP舞蹈表演。圖／業者提供
6月11日至6月28日新竹SOGO舉辦第二屆韓國展，6月13日邀請MIKI兒童舞蹈團於店內一樓連通口及三樓活動會館帶來最流行K-POP舞蹈表演。圖／業者提供
6月11日至6月28日新竹SOGO舉辦第二屆韓國展，6月21日由韓虎嘯主廚帶領小朋友製作海苔炸雞。圖／業者提供
6月11日至6月28日新竹SOGO舉辦第二屆韓國展，6月21日由韓虎嘯主廚帶領小朋友製作海苔炸雞。圖／業者提供
新竹SOGO年中慶期間，只要使用SOGO APP綁定的快樂購卡消費集點，6月4日到6月7日單筆滿2,000元以上，可兌換「食物保溫防塵套一大一小兩入組」。圖／業者提供
新竹SOGO年中慶期間，只要使用SOGO APP綁定的快樂購卡消費集點，6月4日到6月7日單筆滿2,000元以上，可兌換「食物保溫防塵套一大一小兩入組」。圖／業者提供

韓國 SOGO 年中慶

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