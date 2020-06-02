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疫情改變運動及旅遊型態 自行車旅遊正夯

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
嘎巴暮暮會館結合邵族元素打造清爽簡約風格的民宿。　圖／Agoda提供
嘎巴暮暮會館結合邵族元素打造清爽簡約風格的民宿。　圖／Agoda提供

《富比士》雜誌報導，疫情讓全球自行車銷售大幅成長，多數消費者選擇自行車做為交通工具，不但避免搭乘大眾運輸也能兼顧運動。台灣素有自行車王國的美譽，不論在車水馬龍的城市或是寧靜的鄉村田野，都能看到一輛輛鐵馬身影穿梭其中，為響應6月3日世界自行車日，線上旅遊平台Agoda分享三段絕美的騎乘路線，邀你一同騎鐵馬遊台灣，造訪大眾運輸無法抵達的秘境。

Agoda指出，南投日月潭自行車道全長約12公里，曾被CNN評選為全球十大最美自行車道，湖光山色，景色優美，適合全家大小一同樂活慢騎，沿途更能在聚落裡感受邵族的美麗。

嘎巴暮暮會館緊鄰日月潭，民宿名稱Kapamumu 為邵族七大姓氏之一，結合邵族元素打造簡約慢活風格，以餐廳起家的Kapamumu，帶著旅客從飲食與佈置認識邵族文化，放慢腳步享受生活。

有經驗的自行車愛好者適合勇闖花蓮太魯閣，總長約105公里，沿途盡享壯闊的峽谷風光，遇到美景想停就停，用熱血和汗水譜出一段專屬自己的練習曲吧！

熱血飆汗後，更值得好好寵愛自己一番，入住花東唯一五星級酒店，太魯閣晶英酒店遠離塵囂，更提供無邊際泳池和峽谷星空露天電影院等設施，五星享受超愜意。

而喜愛大自然的你可任選花東縱谷九大自行車道，探索花東每一處角落，像是從花蓮玉里車站出發的玉富自行車道至東里鐵馬驛站，讓人一路從綠色山谷騎進綿延無際的稻田之中，或是台東武陵綠色隧道自行車道，能盡情放鬆身心、擁抱自然享受芬多精。

輕裝上陣的騎士千萬別錯過洛可可藍的櫥窗裡，緊鄰台東鐵花村，雖然是背包客棧，但每個角落都能感受主人的用心，設計以及產品選用都考量旅客注重的隱私與舒適度，室內風格優雅有質感，讓你的悠遊鐵馬行物超所值。

日月潭湖光山色，景色優美。　圖／Agoda提供
日月潭湖光山色，景色優美。　圖／Agoda提供

自行車 台東 日月潭

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