家樂福證實 併購全台224家頂好、Jasons超市

家樂福集團今（2）日證實已與Dairy Farm集團簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，未來將打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。家樂福集團表示，此一股權交易案預計於2020年底完成。

家樂福表示，此次交易，包含 224間超市分店，199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place，同時也包含了物流中心的資產及土地。整筆交易價值9,700萬歐元，台灣的惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3億9,000萬歐元。

家樂福集團表示，受益於此股權收購案，家樂福集團將加速其在台灣發展高速成長的超市展店營運，將成為台灣超市通路市占率第二的通路。

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中包含了69家便利購超市。家樂福集團在台灣2019年營業額共19億6800百萬歐元，稅前獲利約2億歐元，營業利益8,300萬歐元。

家樂福集團指出，預計將在股權交割完成後12月內全數更換頂好Wellcome品牌；Jasons品牌則會稍後轉為家樂福頂級超市。未來所有超市分店因加入家樂福集團而享有商業策略及採購優勢，家樂福集團也會持續增進營業密度及優化成本結構。

此外，頂好Wellcome將持續發揮其在生鮮農產品方面的專業並持續發展食品線上購物，並成為線上購物取貨點。